Несколько трасс вновь перекрыли в Алтайском крае из-за непогоды

Несколько автодорог перекрыли 23 января в Алтайском крае — в регионе объявлено штормовое предупреждение.

Как сообщили в краевом главке МЧС, в связи с закрытием на территории Республики Казахстан автодороги «Усть-Каменогорск-Шемонаиха-граница РФ», с целью предотвращения скопления автотехники введено ограничение движение для всех видов транспорта на дороге К-09 (Поспелиха — Курья — Третьяково — граница Республики Казахстан) на всем протяжении.

Также ограничено движение всех видов транспорта на автодорогах К-03 (Змеиногорск — Рубцовск) и К-18 (от села Усть-Калманка Усть-Калманского района до села Чарышское Чарышского района).

«В целом введено ограничение движения автотранспорта на 3 участках дорог, которые проходят по территории 7 муниципальных образований», — уточняют в экстренном ведомстве.

Что касается других трасс, то перерывов в движении транспортных средств не зарегистрировано.

При этом спасатели советуют гражданам воздержаться от дальних поездок в условиях непогоды.

Метель. пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю.

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