Несколько трасс вновь перекрыли в Алтайском крае из-за непогоды

Как сообщили в краевом главке МЧС, в связи с закрытием на территории Республики Казахстан автодороги «Усть-Каменогорск-Шемонаиха-граница РФ», с целью предотвращения скопления автотехники введено ограничение движение для всех видов транспорта на дороге К-09 (Поспелиха — Курья — Третьяково — граница Республики Казахстан) на всем протяжении.
Также ограничено движение всех видов транспорта на автодорогах К-03 (Змеиногорск — Рубцовск) и К-18 (от села Усть-Калманка Усть-Калманского района до села Чарышское Чарышского района).
«В целом введено ограничение движения автотранспорта на 3 участках дорог, которые проходят по территории 7 муниципальных образований», — уточняют в экстренном ведомстве.
Что касается других трасс, то перерывов в движении транспортных средств не зарегистрировано.
При этом спасатели советуют гражданам воздержаться от дальних поездок в условиях непогоды.
Куда звонить, если вы столкнулись с проблемами на дороге
Телефон «горячей линии» ГУ МЧС России по Алтайскому краю: 8-(3852)-20−26−21.
Телефоны диспетчерских служб:
- дежурный КГКУ «Алтайавтодор»: (3852) 36−31−69, 8−800−222−3169;
- дежурный ФКУ Упрдор «Алтай»: (3852) 63−14−59;
- дежурный УГИБДД: (3852) 39−35−86.