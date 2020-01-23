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Несколько трасс вновь перекрыли в Алтайском крае из-за непогоды

Несколько автодорог перекрыли 23 января в Алтайском крае — в регионе объявлено штормовое предупреждение.

Метель, МЧС.
Метель, МЧС.
пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Как сообщили в краевом главке МЧС, в связи с закрытием на территории Республики Казахстан автодороги «Усть-Каменогорск-Шемонаиха-граница РФ», с целью предотвращения скопления автотехники введено ограничение движение для всех видов транспорта на дороге К-09 (Поспелиха — Курья — Третьяково — граница Республики Казахстан) на всем протяжении.

Также ограничено движение всех видов транспорта на автодорогах К-03 (Змеиногорск — Рубцовск) и К-18 (от села Усть-Калманка Усть-Калманского района до села Чарышское Чарышского района).

«В целом введено ограничение движения автотранспорта на 3 участках дорог, которые проходят по территории 7 муниципальных образований», — уточняют в экстренном ведомстве.

Что касается других трасс, то перерывов в движении транспортных средств не зарегистрировано.

При этом спасатели советуют гражданам воздержаться от дальних поездок в условиях непогоды.

Метель.
Метель.
пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Куда звонить, если вы столкнулись с проблемами на дороге

Телефон «горячей линии» ГУ МЧС России по Алтайскому краю: 8-(3852)-20−26−21.

Телефоны диспетчерских служб:

  • дежурный КГКУ «Алтайавтодор»: (3852) 36−31−69, 8−800−222−3169;
  • дежурный ФКУ Упрдор «Алтай»: (3852) 63−14−59;
  • дежурный УГИБДД: (3852) 39−35−86.
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