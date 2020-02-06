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Несколько улиц Барнаула освободили от висящих проводов

В 2019 году с улиц Пролетарской, Северо-Западной и Павловского тракта в Барнауле убрали провода оператора связи «Авантел» — их перенесли в подземную кабельную канализацию. Работы проходили по проекту «Чистое небо», который по всей стране реализует компания «Ростелеком».

Компания «Ростелеком» реализует проект «Чистое небо».
Компания «Ростелеком» реализует проект «Чистое небо».
СС0

Барнаул стал одним из 25 крупных городов России, где в прошлом году стартовал первый этап проекта «Чистое небо». Воздушные линии связи, которые располагаются на опорах наружного освещения и крышах домов, постепенно переносят в специальную кабельную канализацию.

Это важно по нескольким причинам. Во-первых, улучшается облик городских улиц — висящие провода не добавляют им красоты.

Во-вторых, растет качество связи у тех операторов, которые уводят инфраструктуру под землю — аварийность уменьшается в 30 раз (!). Срок службы линий связи увеличивается, а издержки на их содержание сокращаются.

Кабель оказывается надежно защищен от вмешательства посторонних лиц, непогоды и находится на постоянном техобслуживании. Провода из канализации напрямую заходят в здания — это упрощает подключение новых клиентов и делает сеть более защищенной.

Проект реализуется на средства «Ростелекома» и операторов, которые владеют инфраструктурой. По всей стране за прошлый год перенесли под землю более 900 км воздушных линий, объем капитальных затрат «Ростелекома» составил 80 млн рублей.

В феврале 2020 года компания приступит к реализации второго этапа проекта «Чистое небо» и приглашает к участию всех операторов. Возможны разные схемы сотрудничества: проведение проектно-изыскательских, строительно-монтажных и работ по демонтажу воздушных линий собственными силами на взаимовыгодных условиях.

В Барнауле переговоры ведутся с несколькими операторами. В этом году планируется очистить улицы Георгия Исакова, Сергея Семенова, Взлетную, Островского. В будущем «Ростелеком» планирует реализовать проект к Новоалтайске, Бийске и Рубцовске.

Сколько стоит размещение в кабельной канализации

Тарифы «Ростелекома» за место в подземной канализации базируются на экономически обоснованных затратах и рассчитываются согласно постановлению Правительства РФ № 1284 «Об утверждении Правил недискриминационного доступа к инфраструктуре для размещения сетей электросвязи» от 29 ноября 2014.

Эти тарифы публичные, их повышение происходит не чаще раза в год. Тогда как владельцы опор для воздушного размещения могут вести другую тарифную политику.

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