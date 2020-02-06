Несколько улиц Барнаула освободили от висящих проводов

В 2019 году с улиц Пролетарской, Северо-Западной и Павловского тракта в Барнауле убрали провода оператора связи «Авантел» — их перенесли в подземную кабельную канализацию. Работы проходили по проекту «Чистое небо», который по всей стране реализует компания «Ростелеком».

Барнаул стал одним из 25 крупных городов России, где в прошлом году стартовал первый этап проекта «Чистое небо». Воздушные линии связи, которые располагаются на опорах наружного освещения и крышах домов, постепенно переносят в специальную кабельную канализацию.

Это важно по нескольким причинам. Во-первых, улучшается облик городских улиц — висящие провода не добавляют им красоты.

Во-вторых, растет качество связи у тех операторов, которые уводят инфраструктуру под землю — аварийность уменьшается в 30 раз (!). Срок службы линий связи увеличивается, а издержки на их содержание сокращаются.

Кабель оказывается надежно защищен от вмешательства посторонних лиц, непогоды и находится на постоянном техобслуживании. Провода из канализации напрямую заходят в здания — это упрощает подключение новых клиентов и делает сеть более защищенной.

Проект реализуется на средства «Ростелекома» и операторов, которые владеют инфраструктурой. По всей стране за прошлый год перенесли под землю более 900 км воздушных линий, объем капитальных затрат «Ростелекома» составил 80 млн рублей.

В феврале 2020 года компания приступит к реализации второго этапа проекта «Чистое небо» и приглашает к участию всех операторов. Возможны разные схемы сотрудничества: проведение проектно-изыскательских, строительно-монтажных и работ по демонтажу воздушных линий собственными силами на взаимовыгодных условиях.

В Барнауле переговоры ведутся с несколькими операторами. В этом году планируется очистить улицы Георгия Исакова, Сергея Семенова, Взлетную, Островского. В будущем «Ростелеком» планирует реализовать проект к Новоалтайске, Бийске и Рубцовске.

Сколько стоит размещение в кабельной канализации

Тарифы «Ростелекома» за место в подземной канализации базируются на экономически обоснованных затратах и рассчитываются согласно постановлению Правительства РФ № 1284 «Об утверждении Правил недискриминационного доступа к инфраструктуре для размещения сетей электросвязи» от 29 ноября 2014.

Эти тарифы публичные, их повышение происходит не чаще раза в год. Тогда как владельцы опор для воздушного размещения могут вести другую тарифную политику.