Несмотря на оптимизм. В Алтайском крае подсчитали неприятности от паводка

«Идет вторая волна паводка. Несмотря на наш оптимизм, предполагаем, что может быть некоторое повышение уровня воды на Чарыше, Ануе, Катуни, Бии и Оби, но по всем сводкам, которые мы сегодня получаем, уровни воды во всех реках, кроме Оби, у нас ниже критических отметок. Это нормальная обстановка, думаю, что здесь все у нас будет в порядке», — цитирует слова чиновника пресс-служба краевых властей.

На данный момент в регионе также подвели итоги первой волны паводка.

Всего в зону подтопления попало 19 муниципальных образований. Больше всего пострадали Красногорский и Локтевский районы, а также Краснощековский, Курьинский, Третьяковский, Поспелихинский, Смоленский, Петропавловский, Топчихинский и некоторые другие.

В общей сложности большая вода затронула 354 приусадебных участка. От первой волны пострадал 31 жилой дом и 21 участок региональных дорог в 50 населенных пунктах, а также два автомобильных моста.

На сегодняшний день специалисты оценивают гидрологическую обстановку в регионе, как стабильную.