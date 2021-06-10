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Жизнь

Несмотря на оптимизм. В Алтайском крае подсчитали неприятности от паводка

Вторая волна паводка в Алтайском крае продолжается и есть основания ожидать подъема уровня воды, рассказал зампред регионального правительства Игорь Степаненко.

Паводок на Алтае.
Паводок на Алтае.
22.mchs.gov.ru

«Идет вторая волна паводка. Несмотря на наш оптимизм, предполагаем, что может быть некоторое повышение уровня воды на Чарыше, Ануе, Катуни, Бии и Оби, но по всем сводкам, которые мы сегодня получаем, уровни воды во всех реках, кроме Оби, у нас ниже критических отметок. Это нормальная обстановка, думаю, что здесь все у нас будет в порядке», — цитирует слова чиновника пресс-служба краевых властей.

На данный момент в регионе также подвели итоги первой волны паводка.

Всего в зону подтопления попало 19 муниципальных образований. Больше всего пострадали Красногорский и Локтевский районы, а также Краснощековский, Курьинский, Третьяковский, Поспелихинский, Смоленский, Петропавловский, Топчихинский и некоторые другие.

В общей сложности большая вода затронула 354 приусадебных участка. От первой волны пострадал 31 жилой дом и 21 участок региональных дорог в 50 населенных пунктах, а также два автомобильных моста.

На сегодняшний день специалисты оценивают гидрологическую обстановку в регионе, как стабильную.

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