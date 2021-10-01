Нестабильный вирус. Почему новая волна COVID-19 рискует стать самой тяжелой для россиян

Очередная волна ковида в России рискует стать самой тяжелой. Об этом «ТАСС» сообщил педиатр-инфекционист и глава медицинского центра «Лидер-медицина» Евгений Тимаков.

Коронавирус. Он с нами надолго.

Почему третья волна коронавируса — наиболее тяжелая?

В новый пик пандемии COVID-19 «скачут» заболеваемость и смертность. Эксперт уверен: третья волна, начавшаяся в июне, затянется на 6 месяцев.

Зимой, по его словам, эпидемиологическая обстановка стабилизируется.

«В декабре мы увидим стабильное одинаковое количество заболевших, вероятно, как той зимой. В любом случае оно будет выше, но будет стабильное и одинаковое на протяжении всей зимы до весны», — добавил Тимаков.

Коронавирус. Пандемия. CC0

Какими окажутся четвертая и пятая волна вируса?

«Четвертую или пятую волну, которая будет в любом случае, мы, скорее всего, переживем в более-менее, наверное, легкой форме», — отметил инфекционист.

Как полагает эксперт, в последующем, с каждой новой волной, будет не такое большое количество тяжелых случаев.