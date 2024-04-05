«Нестандартная» питьевая вода, дожди и денежная помощь. О последствиях и прогнозах паводка рассказали в Алтайском крае

Постепенно ситуация с талыми водами в Алтайском крае стабилизируется. Подтопленных домов и участков становится в разы меньше. Однако на некоторых дорогах по-прежнему ограничено движение, питьевая вода оказалась «нестандартной», а Гидрометцентр, ко всему прочему, пообещал дожди.

Прошедший пик и погибшие животные

Днем 4 апреля от воды полностью были свободны 20 населенных пунктов, 941 приусадебный участок и 517 жилых домов. 128 граждан вернулись из пунктов размещения в свое жилье.

Еще в 46 населенных пунктах в 10 муниципалитетах МЧС продолжает ликвидировать последствия паводка. На контроле остаются 753 приусадебных участка, 144 жилых дома с населением 370 человек.

Эвакуация животных из села Михайловское. ГУ МЧС по Алтайскому краю

Владимир Самодуров, начальник управления ветеринарии, рассказал, что спасти удалось более 700 животных крупного рогатого скота, 90 голов – мелкого, 40 свиней и одну лошадь. При этом погибло, как минимум, семь взрослых свиней и 14 голов мелкого рогатого скота. Трупы животных также предстоит ликвидировать, чтобы не допустить эпизоотии.

Выплаты и проверка Роспотребнадзора

Пострадавшим от паводка 5 апреля начали выплачивать единовременную материальную помощь. Если вода в домах поднялась выше пола – компенсация составит 30 тыс. рублей. Если подтоплен оказался участок – 10 тыс. рублей. Всего выплачено уже около 800 тыс. рублей. Дополнительные деньги на это предусмотрены в бюджете края.

Питьевая вода, холодна вода. unsplash.com

В то же время в алтайском Роспотребнадзоре выяснили, что питьевая вода оказалась «нестандартной». Было отобрано 157 проб, 80 из которых – на микробиологические показатели (из них 10 нестандартные), 77 – на санитарно-химические (из них 5 нестандартные).

Муниципальные образованиям и ресурсоснабжающим организациям уже выдали предписание по хлорированию воды в частном порядке.

Ущерб домам, дорогам, школам

Больше всего от паводка пострадали Михайловский, Волчихинский и Немецкий национальный районы.

На их территории затопило тысячи приусадебных участков и жилых домов. Работают десятки пунктов временного размещения. Комиссии активно оценивают ущерб. Пострадавшим помогают одеждой, продуктами, медикаментами и прочим. Параллельно воду откачивают, а имущество помогают спасать из домов.

Проверяются сельхозпредприятия на наличие подтоплений семенного фонда и продовольственного зерна. Контролируется ущерб социальной инфраструктуре – школам, больницам, в том числе там, где открывались пункты временного размещения.

Поездка Виктора Томенко в зону ЧС. altairegion22.ru

Приводятся в порядок дороги. Министр транспорта Антон Воронов отчитался, что проблемы с транспортным сообщением из-за паводка появились на 15 участках дорог в 10 районах края. Для первоочередного ремонта уже использовали 4,2 тыс. тонн каменных материалов. Восстановлен мост у села Волчиха. Дорожная техника помогает людям эвакуироваться. Воронов заверил, что у всех населенных пунктов имеется альтернативный проезд.

В Волчихинском, Егорьевском, Завьяловском, Локтевском, Михайловском, Романовском, Советском и Славгородских районах продолжается оценка разрушений водопропускных труб, подходов к мостам и измерение повреждений на дорогах. В целом, по словам министра, ущерб дорожной инфраструктуре не критичен.

Напомним, что из-за подъема воды в реке в число перекрытых дорог сегодня утром вошла еще одна - Барнаулка. Изменен маршрут автобуса №70р.

Половодье. altaipriroda.ru

Приближающаяся непогода

Начальник главного управления МЧС России по Алтайскому краю Александр Макаров отметил, что на большинстве территорий снег уже растаял. Запасы остаются лишь в северных районах. В МЧС спрогнозировали, что ситуация с паводком будет только улучшаться, несмотря на то, что впереди – повышение уровня воды нескольких рек.

По словам главы Михайловского района, на их территории пик паводка также уже прошел, вода отходит. В южной части Немецкого района талые воды практически не беспокоят жителей, а вот в северной еще остаются риски. Впрочем, губернатор считает, что пока выводы делать рано, особенно с учетом промерзания почвы в этом году.

Село Михайловское с высоты птичьего полета. Екатерина Киссер / «Инцидент Барнаул»

Тем более, что руководитель алтайского Гидрометцентра дал неутешительный прогноз. Так, в ближайшие 10-12 дней в регионе установится теплая погода. Днем температура достигнет 15-18 градусов по югу и чуть ниже – по северу.

В это время и начнется интенсивное таяние последних снежных запасов: в верховье Алея, в Бурлинском, Бийском и Каменском районах, в борах, на Салаире. Тогда же вскроются Бия, Обь и малые реки, которые еще находятся подо льдом. Уровень Бурлы, по его словам, уже находится выше критической отметки.

Ко всему прочему, на 8-11 апреля Гидрометцентр спрогнозировал дожди. Все это, конечно, может не самым лучшим образом сказаться на ситуации с подтоплениями.

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