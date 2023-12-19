Нести добро людям. В Алтайском крае назвали лучшие социальные проекты 2023 года

В Барнауле подвели итоги и наградили победителей регионального этапа Всероссийского конкурса проектов в области социального предпринимательства и СОНКО «Мой добрый бизнес-2023».

Большое дружное сообщество

Участие в конкурсе уже стало доброй традицией алтайских предпринимателей в области социального бизнеса. Региональный этап проводится центром «Мой бизнес» с 2016 года при поддержке краевого управления по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры.

С каждым годом социальный бизнес становится все более актуальным для современных предпринимателей в Алтайском крае. Число предприятий, имеющих статус «социальное», выросло с 101 до 141.

В наше непростое время радует, что стабильно увеличивается число неравнодушных людей, которые развивают свой важный, нужный и значимый для края бизнес, — считает Елена Абдулаева, исполняющая обязанности начальника краевого управления по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры. — Сегодня социальное предпринимательство — это целое сообщество людей, которые отдают душу и сердце своему делу. Они работают каждый день, несмотря на все трудности. И каждый год участвуют в конкурсе, представляя самые лучшие социальные практики.

Елена Абдулаева, исполняющая обязанности начальника краевого управления по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры. Фото: Дмитрий Лямзин.

Елена Абдулаева подчеркнула, что центр «Мой бизнес» и краевое управление всегда готовы поддержать социальных предпринимателей на их непростом пути.

Директор Алтайского фонда развития малого и среднего предпринимательства и руководитель центра «Мой бизнес» Антон Слободчиков добавил, что их двери всегда открыты для свежих идей и новых предпринимателей. В центре предпринимателям помогают реализовать свои проекты, продвигать услуги на рынке и повышать профессиональные компетенции.

Когда заходишь в аудиторию с социальными предпринимателями, сердце бьется по-другому, и ощущается эмоциональный подъем. Мы всегда рады вас видеть в центре «Мой бизнес». Искренне желаю, чтобы ваши проекты во время реализации приносили не только моральное, но и финансовое удовлетворение. А чтобы ваши проекты были крепче, устойчивее, мы постараемся вам в этом помочь, — отметил руководитель центра «Мой бизнес».

Антон Слободчиков. Фото: Дмитрий Лямзин.

Антон Слободчиков отметил, что конкурс «Мой добрый бизнес» дарит участникам дополнительную мотивацию и наполняет энергией на новые свершения.

Лучшие из лучших

В этом году на конкурс поступили 50 заявок по семи социальным направлениям. Они охватывали такие сферы, как дошкольное образование, уход за пожилыми людьми, физическая культура и спорт, туризм, поддержка и реабилитация людей с ОВЗ, культурно-просветительская деятельность и обеспечение занятости, вовлечение в социально активную деятельность лиц, нуждающихся в социальном сопровождении.

Итоги подводили 11 экспертов. Они выбирали самые лучшие практики социального бизнеса региона.

Дипломы, вручаемые сегодня — это свидетельство высокого уровня работы и профессионализма наших социальных предпринимателей. И наша общая задача — делать все возможное для полноценной жизни тех, кто в этом нуждается. Я желаю им успехов и всего самого доброго, — отмечает Алла Кузеванова, начальник сектора по работе с СОНКО управления по социальной политике регионального министерства социальной защиты.

В номинации «Лучший проект социального предпринимательства в сфере поддержки и реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья» победил проект «Дефектологический центр «Кубик» Анастасии Шмидт, индивидуального предпринимателя. Центр появился недавно, в 2021 году, и помогает социализироваться детям с особенностями развития, психики или поведения.

Еще один молодой проект, ставший победителем — это пансионат для престарелых людей и инвалидов «Уютный дом», который работает с 2020 года. Он был признан лучшим проектом в сфере социального обслуживания. Автор — Инна Ермолаева, индивидуальный предприниматель. Пансионат предлагает качественные условия проживания пожилых людей и улучшение их здоровья с помощью реабилитационных услуг и профессионального ухода.

Лучшим проектом в сфере здорового образа жизни, физической культуры и спорта стал семейный мультиспортивный центр. Автор проекта — Анна Галицкая, директор ООО «Академия спорта» в Барнауле. Центр появился в 2022 году, чтобы популяризировать спорт среди детей и молодежи.

Нешуточная борьба за победу разыгралась в сфере дополнительного образования и воспитания детей — 24 проекта принимали участие в номинации, их оценивали три эксперта. Но лучшим стал языковой лагерь для школьников от 7 до 17 лет. Автор — Светлана Масловская, директор центра гуманитарного развития «Саншайн» в Барнауле.

В номинации «Лучший проект социального предпринимательства в культурно-просветительской сфере» победил проект «Крошечный театр» Надежды Воробьевой, индивидуального предпринимателя. Проект реализуется с 2020 года и знакомит детей с произведениями детской классической литературы и народным творчеством.

Лучшим проектом в сфере обеспечения занятости, вовлечения в социально активную деятельность лиц, нуждающихся в социальном сопровождении, стал проект «Значимый бизнес: производство корпусной мебели». Автор — Юлия Лазун, индивидуальный предприниматель и единственный победитель из Рубцовска.

В номинации «Лучший проект социального предпринимательства в сфере социального туризма» победу одержала Алтайская резиденция Деда Мороза. Автор — Олеся Лободина, директор ООО «Сказочный край» в Барнауле.

Также впервые в этом году проекты, набравшие максимальное количество баллов в каждой номинации, передаются на Межрегиональный этап для дальнейшего участия на федеральном этапе конкурса. Вместе с победителями на межрегиональный этап переходят 12 проектов:

«Вместе открываем мир»,

«Создание и реализация адаптивной одежды»,

«Медико-социальный проект «Новые зори»,

«Психологическая помощь взрослым и детям»,

«Всем – плыть»,

«Сбываемся. Центр детских надежд»,

«Семейные классы: Республика КИД: культурно-интеллектуальное достояние»,

«Школа программирования и цифрового творчества «KIBERone»,

«Мастерская полезных праздников «Фэнтези»,

«Обеспечение занятости граждан, отнесенных к категории социально уязвимых, в центре «Авиталь»,

«Клуб для детей и подростков «Территория успеха»,

«Сделай Шаг, Увидишь Алтай».

Победители и финалисты регионального этапа Всероссийского конкурса «Мой добрый бизнес-2023» будут представлять Алтайский край на всероссийском этапе. Кроме того, они смогут поучаствовать в специальных бизнес-турах — познакомиться с самыми успешными социальными проектами из других регионов страны.

Всероссийский Конкурс «Мой добрый бизнес» организован Министерством экономического развития Российской Федерации совместно с Государственным университетом управления и Фондом «Наше будущее» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», инициированного Президентом России.