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Жизнь

Нет людей. Русская православная церковь пожаловалась на проблемы с деньгами

В Русской православной церкви заявили о тяжелой финансовой ситуации, к которой привели ограничительные меры во время эпидемии коронавируса, пишут Вести.ru.

Церковь. Храм. Православие
Церковь. Храм. Православие
СС0

На онлайн-слушаниях Общественной палаты в пятницу об этом заявил глава синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Он отметил, что религиозная организация живет за счет пожертвований. «Людей нет — нет пожертвований», — сказал он.

В то же время, несмотря на сложную ситуацию, практически каждый приход стал центром помощи, где организована помощь волонтеров.

«Священники становились волонтерами, у нас архиереи, епископы становились волонтерами, разносили продукты. Это очень важно», — отметил Легойда.

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