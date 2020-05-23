Нет людей. Русская православная церковь пожаловалась на проблемы с деньгами

В Русской православной церкви заявили о тяжелой финансовой ситуации, к которой привели ограничительные меры во время эпидемии коронавируса, пишут Вести.ru.

На онлайн-слушаниях Общественной палаты в пятницу об этом заявил глава синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Он отметил, что религиозная организация живет за счет пожертвований. «Людей нет — нет пожертвований», — сказал он.

В то же время, несмотря на сложную ситуацию, практически каждый приход стал центром помощи, где организована помощь волонтеров.

«Священники становились волонтерами, у нас архиереи, епископы становились волонтерами, разносили продукты. Это очень важно», — отметил Легойда.