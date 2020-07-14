Рейд на предмет соблюдения масочного режима, который в настоящее время является обязательным, провели 14 июля сотрудники управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю вместе с полицией. Редакция altapress.ru приняла участие в профилактическом мероприятии, которое прошло в торговых точках в самом центре Барнаула — на улице Молодежной.

Еще на старте рейда представитель Роспотребнадзора подчеркнула, что целью визита надзорных органов на предприятия торговли является не наказание нарушителей, а именно профилактика нарушений, связанных с несоблюдением мер предосторожности, введенных в контексте распространения новой коронавирусной инфекции в регионе.

Контроль за соблюдением масочного режима. Анна Зайкова.

Напомним, что по информации на 14 июля, общее число заболевших COVID-19 в Алтайском крае составляет 6294 человек. 621 из них — дети.

За весь период пандемии в регионе скончалось 130 человек, выздоровели — 4011 человек.

При этом в течение двух недель в крае каждый день фиксируется большое количество новых случаев выявления коронавируса. Это стало причиной ужесточения масочного режима.

Так, сегодня, например, на предприятиях торговли обслуживать людей без средств защиты категорически запрещается.

Из предписания региональных властей:

Предприятия сфера торговли и услуг обязаны обеспечить соблюдение необходимой социальной дистанции в 1,5 метра, при входе в помещение предоставлять возможность обработать руки антисептиками, организовать дезинфекционный режим на всех объектах, в том числе проводить обязательную дезинфекцию оборудования и инвентаря, а также обеззараживание воздуха в помещениях с постоянным нахождением посетителей.

В ходе сегодняшнего рейда выяснилось, что ситуация с использованием средств индивидуальной защиты в краевой столице явно изменилась в лучшую сторону — граждане действительно в большинстве своем ходят по магазинам, аптекам и другим торговым точкам в масках.

Тех, кто игнорирует масочный режим, в магазинах попросту не обслуживают.

Контроль за соблюдением масочного режима. Анна Зайкова.

Такая позиция со стороны предприятий торговли, к слову, была зафиксирована в подавляющем большинстве проверенных мест.

«У нас позиция простая — нет маски, мы не отпускаем товар. О необходимости соблюдения мер предосторожности мы уведомляем клиентов на входе. Все должны понимать, что если введен масочный режим, то соблюдать его необходимо», — рассказывает сотрудница одного из магазинов.

В некоторых торговых точках клиентам предлагают воспользоваться одноразовыми средствами индивидуальной защиты в том случае, если у посетителей по каким-то причинам нет своих масок.

Контроль за соблюдением масочного режима. Анна Зайкова.

Впрочем, в ходе рейда не обошлось и без выявленного нарушения. На несоблюдении масочного режима «попалась» продавец кваса, работающая на открытом воздухе. Свою деятельность она осуществляла без необходимых средств защиты.

Внятных объяснений, почему торговля ведется без соблюдения необходимых предписаний продавец дать не смогла. В отношении нее был составлен административный материал.

Помимо торговых точек в ходе рейда проверки были проведены в офисе Сбербанка и салоне красоты. Здесь нарушений масочного режима выявлено не было.