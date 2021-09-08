1 Из-за чего выплаты могут начислить некорректно?

Пенсию назначают со дня обращения за ней с заявлением и пакетом необходимых документов. Наличие ошибок в последних может повлиять на размер начислений, в том числе для тех, кто выходит на пенсию досрочно.

В числе неточностей, уменьшающих сумму, — неправильно указанная должность и отсутствие печати в трудовой книжке.