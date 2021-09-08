Пенсию назначают со дня обращения за ней с заявлением и пакетом необходимых документов. Наличие ошибок в последних может повлиять на размер начислений, в том числе для тех, кто выходит на пенсию досрочно.
В числе неточностей, уменьшающих сумму, — неправильно указанная должность и отсутствие печати в трудовой книжке.
В Пенсионном фонде рекомендуют предоставлять документы заранее, до выхода на «отдых». Тогда специалисты успеют проверить сведения и сделать все необходимые для этого запросы.
Пенсионный фонд совершенствует систему персонифицированного учета и интернет-сервисы. Граждане, которым завели электронную трудовую книжку, могут узнавать внесенную в нее информацию через личный кабинет.
«У каждого вида пенсии существуют свои основания для назначения и пересмотра выплат. В некоторых случаях для повышения получаемых сумм пенсионеру достаточно направить в ПФР или МФЦ необходимые документы. Поэтому важно время от времени проверять свои пенсионные права и отслеживать изменения в законодательстве», — цитируют РИА Новости российского юриста Евгения Биезбардиса.
По его словам, на размер страховых пенсий влияют страховой и нестраховой стаж, сумма пенсионных коэффициентов.
Напомним, недавно бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил создать пенсионный фонд для родившихся до 1967 года.