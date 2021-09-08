8 сентября 26°C
﻿
Жизнь

«Нет печати — нет денег». Из-за каких «недомолвок» Пенсионный фонд может неправильно начислять пенсию россиянам

Из-за ошибок в документах россиянам могут назначать меньшую пенсию. Об этом сообщают на сайте Пенсионного фонда (ПФР). Рассказываем, какие погрешности уменьшают начисления и как повысить пенсию законно.

Пенсионеры.
Пенсионеры.
СС0
1 Из-за чего выплаты могут начислить некорректно?

Пенсию назначают со дня обращения за ней с заявлением и пакетом необходимых документов. Наличие ошибок в последних может повлиять на размер начислений, в том числе для тех, кто выходит на пенсию досрочно.

В числе неточностей, уменьшающих сумму, — неправильно указанная должность и отсутствие печати в трудовой книжке.

2 Как избежать ошибок?

В Пенсионном фонде рекомендуют предоставлять документы заранее, до выхода на «отдых». Тогда специалисты успеют проверить сведения и сделать все необходимые для этого запросы.

Трудовая книжка.
Трудовая книжка.
Скриншот видео youtube.com
3 Что делает ПФР во избежание неточностей?

Пенсионный фонд совершенствует систему персонифицированного учета и интернет-сервисы. Граждане, которым завели электронную трудовую книжку, могут узнавать внесенную в нее информацию через личный кабинет.

4 Как повысить пенсию законно?

«У каждого вида пенсии существуют свои основания для назначения и пересмотра выплат. В некоторых случаях для повышения получаемых сумм пенсионеру достаточно направить в ПФР или МФЦ необходимые документы. Поэтому важно время от времени проверять свои пенсионные права и отслеживать изменения в законодательстве», — цитируют РИА Новости российского юриста Евгения Биезбардиса.

По его словам, на размер страховых пенсий влияют страховой и нестраховой стаж, сумма пенсионных коэффициентов.

Деньги, рубли.
Деньги, рубли.
CC0

Напомним, недавно бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил создать пенсионный фонд для родившихся до 1967 года.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость