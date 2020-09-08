Нетронутые места нереста хариуса и тайменя на Алтае планируют сделать заповедными

Территорию Тигирекского заповедника в Алтайском крае планируют расширить за счет Чарышского района, сообщили в краевом правительстве.

Тигирекский заповедник пока имеет три обособленных участка. Два из них располагаются в Краснощековском районе, а третий — на территории Змеиногорского и Третьяковского районов края.

При проектировании заповедника планировалось расположить его на левом берегу реки Ини в Чарышском районе. Он знаменит наиболее редкими для Алтайского края природными комплексами альпийских высокогорий, а также там располагается одно из последних мало затронутых деятельностью человека мест нереста хариуса и тайменя.

В пределах спроектированного участка растет 35 видов редких и исчезающих растений, а также обитает 41 вид животных, включенных в Красную книгу Алтайского края, 12 из них занесены в Красную книгу России.

Археология в Чарышском районе. Наталья Вязанцева.

Значительную долю площади участка, который хотят добавить к заповеднику, относится к заказнику «Чаршышский». Оставшаяся его часть с имеющимися землями сельхозназначения, выпасами, сенокосами и пасеками сохранит существующий режим природопользования.

«Расширение заповедника не повлечет ущемления прав местных жителей», — уверяют власти.

Природа Тигирекского заповедника — это переходная зона от сибирских степей к горным системам Алтая и Саян. Здесь сочетаются участки горной тундры, красочных альпийских и субальпийских лугов, сообщает tigirek.ru.