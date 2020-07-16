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Жизнь

Неугомонная бийчанка обошла несколько магазинов, чтобы поругаться с кассирами из-за масок

Женщина сняла несколько роликов о том, как она считает, нарушаются права человека в торговых центрах Бийска. Она обошла несколько магазинов в попытке купить товар без маски и убедить кассиров, что они должны ее обслужить несмотря ни на что.

Маска.
Маска.
CCO

Например, на первом видео женщина пытается убедить продавцов, что указа губернатора нет, документ — «фиктивная бумажка», и он не подписан, сообщает «Бийский рабочий».

Позже бийчанка заявляет, что маски она не может надевать по религиозным соображениям.

Потом она говорит, что «два дня не может покушать», а надевать маску не будет из-за аллергии и угрожает магазину жалобой в Роспотребнадзор.

В комментариях автор ролика поддержки не нашла. Зрители посчитали, что ей просто нечем заняться.

Напомним, в Алтайском крае действует масочный режим. В магазинах не имеют права обслуживать покупателей без масок.

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