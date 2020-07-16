Неугомонная бийчанка обошла несколько магазинов, чтобы поругаться с кассирами из-за масок

Например, на первом видео женщина пытается убедить продавцов, что указа губернатора нет, документ — «фиктивная бумажка», и он не подписан, сообщает «Бийский рабочий».
Позже бийчанка заявляет, что маски она не может надевать по религиозным соображениям.
Потом она говорит, что «два дня не может покушать», а надевать маску не будет из-за аллергии и угрожает магазину жалобой в Роспотребнадзор.
В комментариях автор ролика поддержки не нашла. Зрители посчитали, что ей просто нечем заняться.
Напомним, в Алтайском крае действует масочный режим. В магазинах не имеют права обслуживать покупателей без масок.