Неугомонный Федор Конюхов задумал новое экстремальное путешествие

Федор Конюхов не планирует в ближайшее время новых морских путешествий и готовится к трем воздушным экспедициям. Об этом 17 мая журналистам рассказал сын путешественника Оскар.

По словам Оскара Конюхова, в ближайших планах — полет в стратосферу на воздушном шаре, который должен был состояться уже в этом году, но из-за позднего финиша морской экспедиции был отложен.

«Мы изготовили шар, самый большой в истории — 100 тыс. куб. м, — цитирует слова Оскар Конюхов ТАСС. — Он готов, ждем только времени».

Весной следующего года путешественник планирует подняться на высоту 25 км. «Всего было два рекорда: 18 км пролетел американец и 21 км — индус в 2006 году. Вот уже 13 лет рекорд не побит», — добавил его сын. Взлетной площадкой станет пустыня в Австралии. «Сам полет займет один день, но погодное окно, думаю, будем ждать месяц», — пояснил он.

Что еще задумал путешественник?

Следующим проектом станет беспосадочный двойной облет Земли на воздушном шаре. Два года назад Конюхов уже совершил кругосветное путешествие на шаре, которое заняло 11 суток.

По словам его сына, британская компания Cameron balloons, которая изготавливала воздушные шары для экспедиций Конюхов, считает, что за 20 дней путешественник на новом транспортном средстве сможет, не снижаясь, сделать два оборота вокруг Земли за 20 дней.

9 мая Федор Конюхов завершил переход океана на весельной лодке. В ходе экспедиции он установил несколько мировых рекордов: путешественник стал самым возрастным гребцом-одиночкой (67 лет), достиг самой южной точки на весельной лодке (56"40 южной широты), а также пробыл в Южном океане самое большое количество дней — 154.