Неутешительный прогноз: через 20 лет на всей суше планеты случится катастрофа

Исследователи смоделировали несколько сценариев климатических изменений, пишет журнал Nature.
При текущих выбросах в атмосферу и темпах глобального потепления, экосистемы океана начнут вымирать в нынешнем десятилетии — погибнут коралловые рифы, в которых находится четверть всей морской жизни, уверены эксперты.
А потепление на четыре градуса станет смертельным для 15% всех животных. Из 30 тыс. видов птиц, млекопитающих, рептилий и рыб катастрофические последствия грозят 73%, пишет «Росбалт».
Ранее ученые предупреждали, что к 2070 году могут исчезнуть треть животных и растений.