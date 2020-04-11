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Жизнь

Неутешительный прогноз: через 20 лет на всей суше планеты случится катастрофа

Экосистемы планеты находятся в чрезвычайной опасности — 2040 годам катастрофа охватит всю сушу, предупреждает группа ученых из Великобритании, США и Южной Африки.

Земля из космоса. МКС.
Земля из космоса. МКС.
СС0

Исследователи смоделировали несколько сценариев климатических изменений, пишет журнал Nature.

При текущих выбросах в атмосферу и темпах глобального потепления, экосистемы океана начнут вымирать в нынешнем десятилетии — погибнут коралловые рифы, в которых находится четверть всей морской жизни, уверены эксперты.

А потепление на четыре градуса станет смертельным для 15% всех животных. Из 30 тыс. видов птиц, млекопитающих, рептилий и рыб катастрофические последствия грозят 73%, пишет «Росбалт».

Ранее ученые предупреждали, что к 2070 году могут исчезнуть треть животных и растений.

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