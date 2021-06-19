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Жизнь

«Невероятные и самоотверженные»: Томенко открыл фотовыставку, посвященную алтайским медикам

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко принял участие в открытии фотовыставки, посвященной медицинским работникам региона.

Открытие фотовыставки ко Дню медработника. Барнаул.
Открытие фотовыставки ко Дню медработника. Барнаул.
Фото: Дмитрий Лямзин/altapress.ru.

Фотовыставку «Есть такая профессия — жизни спасать», открытую 18 июня, приурочили ко Дню медицинского работника.

Томенко, приветствуя посетителей выставки, отметил, что работа врача требует высочайшего уровня квалификации, большого объема знаний и умений.

«Необходимы невероятные человеческие качества: готовность уделять много внимания пациенту и его проблемам, самоотверженность, когда нужно решать очень сложные задачи, решительность, когда надо делать выбор между различными вариантами. Это все присуще людям, которые заняты этой важнейшей работой, которые реализуют эту миссию. Хотел бы выразить самые искренние слова благодарности за ваш труд, за ваше отношение к своему делу жизни», — сказал губернатор.

Открытие фотовыставки ко Дню медработника. Барнаул.
Открытие фотовыставки ко Дню медработника. Барнаул.
Фото: Дмитрий Лямзин/altapress.ru.
Открытие фотовыставки ко Дню медработника. Барнаул.
Открытие фотовыставки ко Дню медработника. Барнаул.
Фото: Дмитрий Лямзин/altapress.ru.
Открытие фотовыставки ко Дню медработника. Барнаул.
Открытие фотовыставки ко Дню медработника. Барнаул.
Фото: Дмитрий Лямзин/altapress.ru.
Открытие фотовыставки ко Дню медработника. Барнаул.
Открытие фотовыставки ко Дню медработника. Барнаул.
Фото: Дмитрий Лямзин/altapress.ru.
Открытие фотовыставки ко Дню медработника. Барнаул.
Открытие фотовыставки ко Дню медработника. Барнаул.
Фото: Дмитрий Лямзин/altapress.ru.
Открытие фотовыставки ко Дню медработника. Барнаул.
Открытие фотовыставки ко Дню медработника. Барнаул.
Фото: Дмитрий Лямзин/altapress.ru.
Открытие фотовыставки ко Дню медработника. Барнаул.
Открытие фотовыставки ко Дню медработника. Барнаул.
Фото: Дмитрий Лямзин/altapress.ru.
Открытие фотовыставки ко Дню медработника. Барнаул.
Открытие фотовыставки ко Дню медработника. Барнаул.
Фото: Дмитрий Лямзин/altapress.ru.
Открытие фотовыставки ко Дню медработника. Барнаул.
Открытие фотовыставки ко Дню медработника. Барнаул.
Фото: Дмитрий Лямзин/altapress.ru.
Открытие фотовыставки ко Дню медработника. Барнаул.
Открытие фотовыставки ко Дню медработника. Барнаул.
Фото: Дмитрий Лямзин/altapress.ru.
Открытие фотовыставки ко Дню медработника. Барнаул.
Открытие фотовыставки ко Дню медработника. Барнаул.
Фото: Дмитрий Лямзин/altapress.ru.
Открытие фотовыставки ко Дню медработника. Барнаул.
Открытие фотовыставки ко Дню медработника. Барнаул.
Фото: Дмитрий Лямзин/altapress.ru.

Томенко подчеркнул, что финансирование системы здравоохранения края ежегодно увеличивается.

Реализации намеченных планов по строительству, модернизации медучреждений, обеспечению их современным оборудованием способствуют нацпроект «Здравоохранение» и региональные программы.

Для решения кадровой проблемы на региональном уровне будут приняты дополнительные меры. Также в 2021 году, отметил губернатор, увеличили количество участников программ «Земский доктор» и «Сельский фельдшер».

Посмотреть фотографии, представленные на выставке, можно на аллее возле Алтайского краевого театра драмы с 18 июня по 1 сентября.

«Это уникальный проект, состоящий из 20 модулей, каждый из которых посвящен медработникам региона. На ней представлено 102 фотографии алтайских авторов», — отметили в правительстве края.

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