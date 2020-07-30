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Жизнь

Невероятный улов: российские рыбаки поймали в озере «шерстистую» находку

В озере Печевалавато (ЯНАО) рыбаки нашли останки шерстистого мамонта в сравнительно неплохом состоянии.

Рыбалка.
Рыбалка.
СС0

Обнаружив части туловища древнего создания, местные рыбаки снова погрузили их в воду — чтобы не высохли, пишет discover24.ru.

После этого глава поселения позвонил специалистам и к озеру прибыли археологи. Они достали все останки — десятки ребер, крупные кости, челюсть и другие фрагменты тела. На некоторых костях даже остались сухожилия.

Останки принадлежат взрослому шерстистому мамонту, отмечают эксперты. В ближайшее время исследователи попытаются определить пол и точный возраст животного.

Ученые не теряют надежды обнаружить целый скелет мамонта, внимательно исследовав дно водоема, пишет bfm.ru.

По их данным, шерстистые мамонты исчезли 10 000 лет назад. Но некоторые исследователи полагают, что небольшие группы животных могли выжить дольше на Аляске или на острове Врангеля.

Также они намерены узнать, когда именно это древнее существо ходило по Земле. Не исключено, что из костного мозга специалисты смогут добыть ДНК мамонта.

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