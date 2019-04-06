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Жизнь

Невероятно: ученый показал, как выглядят на фото звуки

Ученый и успешный фотограф Линден Гледхилл прославился благодаря многим своим проектам — он заставлял «танцевать» под музыку обычные краски и делал макрофото крыльев бабочек. Но в последнее время он увлекся фотографированием звуков.

Фотоаппарат.
Фотоаппарат.
открытые источники (CC0)

Невероятно, но ученый сумел увидеть, как выглядят звуки и ноты. Для этого он использовал воду, разлитую на мембране, натянутой над динамиком. Жидкость он подсветил светодиодами.

Звук передается через воду, и на поверхности «отпечатываются» вибрации, которые отражают светодиоды. Камера улавливает свет, отраженный от поверхности, и получаются уникальные узоры, пишет mail.ru.

После экспериментов он оставил научную работу и сконцентрировался на фото. Сейчас он сотрудничает с дизайнерами, а его «звуковые» фото украшают одежду от-кутюр.

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