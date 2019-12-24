«Невидимая империя»: как тайная расистская организация годами терроризировала США

Дата светлого Рождественского Сочельника — 24 декабря — в истории омрачена событием, которое приведет к гибели множества людей. В 1865 году в США создали тайную расистскую террористическую организацию Ку-клукс-клан. Главное о ней и ее «реинкарнациях» — в материале altapress.ru.

Предыстория

В 1861—1865 годах в США шла Гражданская война. Федеральное правительство США, опиравшееся на северные штаты, воевало против рабовладельческих штатов, сообщает РИА Новости. Причиной войны стало несогласие Юга с планами президента США Авраама Линкольна по отмене рабства.

Южные штаты проиграли. В результате единство страны сохранилось, а рабовладение ликвидировали.

Привычный уклад жизни плантаторских штатов рухнул. Их экономическая база была подорвала еще во время войны. Теперь жизнь населения резко ухудшилась.

Авраам Линкольн и семья рабов Library of Congress Prints and Photographs Division Washington

«Невидимая империя»

После войны в штате Теннеси образовалось тайное общество — Ку-клукс-клан, которое ставило своей целью защищать белых и отстаивать их права. По одной из версий, название происходит от греческого «круг» или «колесо». По другой — от характерного звука при передёргивании затвора винтовки. Согласно третьей версии, название образовано от латинского «капюшон», уточняет ТВЦ.

Для конспирации у общества было несколько названий: «Невидимая империя», «Белое братство», «Рыцари черного креста». Члены клана одевались в белые балахоны с остроконечными колпаками, в которых были только прорези для глаз.

Среди белого населения южных штатов Ку-клукс-клан быстро обрел популярность. Сначала они занимались запугиванием людей с темным цветом кожи. Затем стали убивать и грабить.

Семья рабов в доме Гейнса Library of Congress Prints and Photographs Division Washington

Преступлениям Ку-клукс-клана обычно предшествовало предупреждение: например, посланные в письме фруктовые косточки, описанные в произведении Конан-Дойля «Пять зернышек апельсина», пишет wikipedia.org.

Получив такое предупреждение, жертва могла либо отречься от своих прежних взглядов, либо покинуть страну. Если человек игнорировал предупреждение, его ждала смерть.

Постепенно Ку-клукс-клан стал крупной организацией со сложной структурой и уставом. Ситуация полностью вышла из-под контроля властей. В начале 1870-х американское правительство запретило организацию. С Ку-клукс-кланом начали бороться, и его деятельность стала постепенно угасать.

«Реинкарнации» Ку-клукс-клана

В первый раз Ку-клукс-клан «воскресили» в 1915 году, пишет ТАСС. В этом же году организацию официально зарегистрировали. Символом стал белый крест с черным окаймлением в красном круге.

Плантация. Забор СС0

С годами изменились взгляды общества. Члены клана стали преследовать не только афроамериканцев, но и евреев, китайцев, католиков, коммунистов, профсоюзных активистов, гомосексуалистов. А часть движения считала своим главным врагом федеральное правительство США.

К концу 1920 годов в рядах организации состояли около 6 млн человек. Организация просуществовала до 1944 года, когда ее вынудили заявить о самороспуске.

Интерес к деятельности Ку-клукс-клана в последующие годы то вспыхивал, то угасал. В частности, число группировок общества стало расти в 2000-х годах, а затем — в 2010. Последнее связывают с избранием чернокожего президента.