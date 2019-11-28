Невкусно и грустно? В чем суть Рождественского поста и зачем он вообще нужен

Рождественский пост 2019−2020
Рождественский пост в православной церкви считается особенным временем, предназначенным для духовного роста, молитвы и добрых дел. Пост ни в коем случае нельзя сводить только к ограничениям в еде: это не «религиозная диета», а самосовершенствование, работа над собой.
Верующие стараются чаще посещать богослужения, больше молиться, ограничивают себя в развлечениях. Также в пост православные стараются исповедаться (покаяться в грехах) и причаститься (это главное церковное Таинство, когда, согласно вероучению, под видом хлеба и вина вкушают тело и кровь Христа и соединяются с Богом).
«В ночь на 7 января христиане заканчивают поститься и встречают вершину поста, его главную цель и смысл — Рождество Господа нашего Иисуса Христа», — пишет православное издание «Фома».
В церкви говорят, что пост не должен вредить здоровью, поэтому степень строгости поста лучше обсудить не только со священником, но и с врачом.
На время Рождественского поста выпадает Новый год. Православным советуют в праздник не отходить от поста и поставить на новогодний стол постные блюда.
В чем суть Рождества Христова?
Рождество — христианский праздник. Он посвящен рождению Иисуса Христа.
Согласно евангельским текстам, Дева Мария и ее супруг Иосиф прибыли в Вифлеем, чтобы участвовать в переписи населения. Им не хватило места в гостинице, и они ночевали в пещере, куда пастухи загоняли скот.
Там Богородица родила Иисуса Христа и положила его в ясли — кормушку с сеном.
Христиане верят, что Иисус Христос — сын Бога, рожденный от Девы. Он пришел на землю, чтобы своей мученической смертью искупить грехи людей и открыть для них врата рая.