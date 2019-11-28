Невкусно и грустно? В чем суть Рождественского поста и зачем он вообще нужен

Рождественский пост длится 40 дней. В этот период верующие готовятся к великому христианскому празднику — Рождеству Христову. Постящиеся отказываются от пищи животного происхождения и уделяют больше внимания духовной жизни. Зачем они это делают, в чем суть Рождественского поста — разобрался altapress.ru.

Рождественский пост 2019−2020

Рождественский пост в православной церкви считается особенным временем, предназначенным для духовного роста, молитвы и добрых дел. Пост ни в коем случае нельзя сводить только к ограничениям в еде: это не «религиозная диета», а самосовершенствование, работа над собой.

Верующие стараются чаще посещать богослужения, больше молиться, ограничивают себя в развлечениях. Также в пост православные стараются исповедаться (покаяться в грехах) и причаститься (это главное церковное Таинство, когда, согласно вероучению, под видом хлеба и вина вкушают тело и кровь Христа и соединяются с Богом).

«В ночь на 7 января христиане заканчивают поститься и встречают вершину поста, его главную цель и смысл — Рождество Господа нашего Иисуса Христа», — пишет православное издание «Фома».

Рождество Христово. 2013 год. Барнаул , храм преподобного Антония Киево-Печерского. Михаил Хаустов

В церкви говорят, что пост не должен вредить здоровью, поэтому степень строгости поста лучше обсудить не только со священником, но и с врачом.

На время Рождественского поста выпадает Новый год. Православным советуют в праздник не отходить от поста и поставить на новогодний стол постные блюда.

В чем суть Рождества Христова?

Рождество — христианский праздник. Он посвящен рождению Иисуса Христа.

Рождество Христово. 2013 год. Барнаул , храм преподобного Антония Киево-Печерского. Михаил Хаустов

Согласно евангельским текстам, Дева Мария и ее супруг Иосиф прибыли в Вифлеем, чтобы участвовать в переписи населения. Им не хватило места в гостинице, и они ночевали в пещере, куда пастухи загоняли скот.

Там Богородица родила Иисуса Христа и положила его в ясли — кормушку с сеном.

Христиане верят, что Иисус Христос — сын Бога, рожденный от Девы. Он пришел на землю, чтобы своей мученической смертью искупить грехи людей и открыть для них врата рая.