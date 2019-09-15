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Жизнь

Нейрохирург объяснил, почему нельзя оперировать Заворотнюк

Сотрудник Центра радиохирургии НИИ им. Н.В. Склифосовского Вячеслав Рак рассказал, почему нельзя оперировать актрису Анастасию Заворотнюк и в чем сложность ее состояния, сообщает «Комсомольская правда».

Анастасия Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк
instagram.com/a_zavorotnyuk

Вячеслав Рак отметил, что основная сложность глиобластомы в том, что она прорастает сквозь здоровые ткани головного мозга. Если опухоль развилась до такой стадии, что пациент находится в коме, возможности провести операцию уже нет. Именно поэтому врачи редко используют оперативное вмешательство.

Напомним, ранее стало известно, что Заворотнюк частично парализовало на фоне последней стадии рака головного мозга, сообщают «Известия».

Кроме того, СМИ, ссылаясь на Telegram-канал Mash, писали, что у Заворотнюк диагностировали последнюю стадию опухоли мозга. По данным источников, актриса и ее муж Петр Чернышев узнали о болезни около года назад после рождения их дочери Милы. Затем Заворотнюк уехала лечиться в Европу, но более двух недель назад вернулась в Москву.

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