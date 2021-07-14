Незадачливый водитель-решала из Бийска попался на взятке сотруднику ГИБДД

Жителя Бийска осудили за покушение на дачу взятки сотруднику ГИБДД, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Как уточнили в ведомстве, на скамье подсудимых оказался 57-летний водитель, который в апреле текущего года был остановлен сотрудниками ДПС на Чуйском тракте.

«В связи с тем, что мужчина управлял транспортным средством без оснащения его тахографом, он был приглашен в патрульную машину для составления административного материала. Не желая быть привлеченным к административной ответственности, водитель положил денежные средства на панель между водительским и пассажирским сидением, сопровождая свои противоправные действия просьбами не документировать обстоятельства административного правонарушения», — указывают в СКР.

Свой преступный умысел до конца водитель не довел, поскольку полицейский отказался принять взятку.

Суд назначил мужчине наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.