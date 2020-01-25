Нежные и красивые поздравления в Татьянин день в стихах, прозе и смс

В пути не бросай и от бед сохрани, Рукою незримою путь укажи. С Днем ангела, Таня, поверь в чудеса, И ангел тогда не покинет тебя!

Ангел-хранитель, Татьяну храни, В суетном мире ее береги! Крыльями нежными ты обними, Теплом и заботой ее награди.

Танюша, милая Танюша,

Пусть радость греет тебе душу,

И ангел твой к тебе придёт,

За руку счастье приведёт!

И этот зимний день январский

Одарят пусть тебя по-царски,

И словно солнце согревая,

Пусть Бог тебя оберегает!