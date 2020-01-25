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Жизнь

Нежные и красивые поздравления в Татьянин день в стихах, прозе и смс

Татьянин день — один из любимых праздников россиян. 25 января от души поздравляют всех Татьян, студентов и тех, кто имеет отношение к университетам. К празднику altapress.ru подготовил подборку поздравлений в Татьянин день-2020 в прозе, стихах и для смс.

Букет. Цветы. Флорист.
Букет. Цветы. Флорист.
СС0

Поздравления в Татьянин день в стихах

Ангел-хранитель, Татьяну храни,
В суетном мире ее береги!
Крыльями нежными ты обними,
Теплом и заботой ее награди.

В пути не бросай и от бед сохрани,
Рукою незримою путь укажи.
С Днем ангела, Таня, поверь в чудеса,
И ангел тогда не покинет тебя!

Танюша, милая Танюша,
Пусть радость греет тебе душу,
И ангел твой к тебе придёт,
За руку счастье приведёт!

И этот зимний день январский
Одарят пусть тебя по-царски,
И словно солнце согревая,
Пусть Бог тебя оберегает!

Татьяны, Танечки, Танюши,
Примите наши поздравления.
В Татьянин день пусть окружает
Вас радость, счастье и веселье!

Пусть ангел ваш по жизни рядом
Оберегает, наставляет.
И все желания красавиц
Легко и быстро исполняет!

Цветы. 8 марта.
Цветы. 8 марта.
СС0

Поздравления с Татьяниным днем в прозе

Дорогая и милая Татьяна, поздравляю тебя с Днем ангела! Пусть в этот зимний морозный день сердце будет окутано теплом и нежностью, а рядом будут только лучшие люди, готовые всегда тебя поддержать, понять и прийти на помощь.

С днем Татьяны! Желаю быть счастливой Танюшкой, милой Татьяной, жизнерадостной Танечкой, уверенной Таней. Пусть январские вьюги заметут все твои печали, пусть судьба подарит возможность исполнить все мечты. Люби и будь любима, живи красиво и наслаждайся каждым днем!

Дорогие обладательницы прекрасного сильного имени Татьяна! Сердечно поздравляем вас с именинами, желаем красоты, гармонии в душе, личного счастья, радости встреч, душевного тепла, успехов во всех начинаниях!

Весеннее равноденствие. Цветы
Весеннее равноденствие. Цветы
ССО

Поздравления на Татьянин день 2020 в смс

Татьянин день пришел сегодня.
Пускай здоровье принесет!
Пускай подарит много счастья
И все проблемы заберет!

Всех Танюш я в этот праздник
Поздравляю от души.
Тани, Танечки, Танюшки,
Как же вы все хороши!

Поздравляю! День Татьянин
Пусть подарит доброту,
Нежность и любовь, внимание,
И заветную мечту!

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