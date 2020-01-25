Нежные и красивые поздравления в Татьянин день в стихах, прозе и смс

Поздравления в Татьянин день в стихах
Ангел-хранитель, Татьяну храни,
В суетном мире ее береги!
Крыльями нежными ты обними,
Теплом и заботой ее награди.
В пути не бросай и от бед сохрани,
Рукою незримою путь укажи.
С Днем ангела, Таня, поверь в чудеса,
И ангел тогда не покинет тебя!
Танюша, милая Танюша,
Пусть радость греет тебе душу,
И ангел твой к тебе придёт,
За руку счастье приведёт!
И этот зимний день январский
Одарят пусть тебя по-царски,
И словно солнце согревая,
Пусть Бог тебя оберегает!
Татьяны, Танечки, Танюши,
Примите наши поздравления.
В Татьянин день пусть окружает
Вас радость, счастье и веселье!
Пусть ангел ваш по жизни рядом
Оберегает, наставляет.
И все желания красавиц
Легко и быстро исполняет!
Поздравления с Татьяниным днем в прозе
Дорогая и милая Татьяна, поздравляю тебя с Днем ангела! Пусть в этот зимний морозный день сердце будет окутано теплом и нежностью, а рядом будут только лучшие люди, готовые всегда тебя поддержать, понять и прийти на помощь.
С днем Татьяны! Желаю быть счастливой Танюшкой, милой Татьяной, жизнерадостной Танечкой, уверенной Таней. Пусть январские вьюги заметут все твои печали, пусть судьба подарит возможность исполнить все мечты. Люби и будь любима, живи красиво и наслаждайся каждым днем!
Дорогие обладательницы прекрасного сильного имени Татьяна! Сердечно поздравляем вас с именинами, желаем красоты, гармонии в душе, личного счастья, радости встреч, душевного тепла, успехов во всех начинаниях!
Поздравления на Татьянин день 2020 в смс
Татьянин день пришел сегодня.
Пускай здоровье принесет!
Пускай подарит много счастья
И все проблемы заберет!
Всех Танюш я в этот праздник
Поздравляю от души.
Тани, Танечки, Танюшки,
Как же вы все хороши!
Поздравляю! День Татьянин
Пусть подарит доброту,
Нежность и любовь, внимание,
И заветную мечту!