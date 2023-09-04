4 сентября
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Жизнь

Нежные лисички, морковь с хрустящей корочкой и капустный дуэт. 5 теплых овощных рецептов, которые согреют в сентябре

Кто-то собирает урожай, а кто-то готовит теплые обеды и закуски из овощей, от которых сложно остаться равнодушным. Altapress.ru рассказывает как приготовить из простого набора продуктов вкусные и питательные блюда.

Гратен из цветной капусты и брокколи.
Гратен из цветной капусты и брокколи.
unsplash.com

Рагу овощное с мясом в духовке

Ингредиенты:

  • Свинина — 800 г;
  • Картофель — 380 г;
  • Томаты — 330 г;
  • Баклажаны — 230 г;
  • Перец болгарский — 260 г;
  • Морковь — 1 шт.;
  • Лук репчатый — 1 шт.;
  • Чеснок — 3 зуб.;
  • Масло растительное — 3 ст. л.;
  • Паприка — 1 ч. л.;
  • Соль — по вкусу;
  • Перец черный молотый — по вкусу;
  • Петрушка свежая — 20 г.
Овощное рагу.
Овощное рагу.
unsplash.com

Приготовление:

  1. Нарезать мясо и овощи кубиками
  2. Мясо нарезать кубиками, после чего пожарить на сковороде до румяной корочки.
  3. Репчатый лук нарезать полукольцами и выложить в глубокий противень, смазанный растительным маслом. После этого добавить в емкость паприку, соль и молотый перец.
  4. Выложить в противень мясо, потом нарезать овощи кубиками и выложить слоями туда же.
  5. Блюдо украсить петрушкой, плотно накрыть фольгой и запекать 90 минут в духовке при 180 градусах.

Рататуй

Ингредиенты:

  • Кабачки — 300 г;
  • Томаты — 300 г;
  • Баклажаны — 300 г;
  • Лук репчатый — 1 шт.;
  • Чеснок — 3 зуб.;
  • Прованские травы — 3 г;
  • Растительное масло — 5 ст. л.;
  • Перец черный молотый — по вкусу;
  • Соль — по вкусу.
Рататуй.
Рататуй.
en.wikipedia.org

Приготовление:

  1. Очищенные от шкурки помидоры нарезать кубиком, с болгарским перцем проделать то же самое.
  2. Репчатый лук нарезать мелкими кубиками и обжарить до прозрачности. Далее тушить его в сковороде вместе с помидорами и болгарским перцем не более 15 минут.
  3. Нарезать пластиками помидоры, баклажаны и кабачки.
  4. Чеснок мелко порубить ножом и смешать с маслом и травами.
  5. Соус для рататуя выложить в глубокий противень, следом выложить овощи и полить их маслом с пряностями.
  6. Блюдо плотно накрыть фольгой и запекать в духовке час при температуре 200 градусов. Затем снять фольгу и запекать овощи еще 20-30 минут.

Пирог с лисичками и капустой

Ингредиенты для начинки:

  • Яйца куриные — 1 шт.;
  • Лисички — 250 г;
  • Капуста белокочанная — 250 г;
  • Лук репчатый — 1 шт.;
  • Масло оливковое — 0,5 ч.л.;
  • Масло сливочное — по вкусу;
  • Соль — по вкусу;
  • Перец черный молотый — по вкусу.

Ингредиенты для теста:

  • Сметана — 100 г;
  • Яйца куриные — 1 шт.;
  • Масло растительное — 40 мл;
  • Мука — 250 г;
  • Дрожжи сухие — 0,5 ч.л.;
  • Сахар — 1 ч.л.;
  • Соль — 0,5 ч.л.
Пирог с лисичками и капустой.
Пирог с лисичками и капустой.
unsplash.com

Приготовление:

  1. Смешать сметану, яйцо, растительное масло, сахар и соль в миске.
  2. Добавить смесь в муку и замесить тесто. Оставить его в теплом месте на час.
  3. Лисички почистить, помыть, нарезать и отварить в подсоленной воде.
  4. Лук обжарить на смеси сливочного и оливкового масел, потом добавить лисички и обжаривать еще 5 минут.
  5. После этого в сковороду можно добавить нашинкованную капусту и жарить до мягкости. Готовую начинку посолить и поперчить.
  6. Тесто раскатать в большой овал и выложить на него начинку по центру. Свободные края разрезать на полоски под углом 45 градусов и заплести косичкой.
  7. Пирог запекать в духовке 30 минут при температуре 180 градусов.

Гратен из цветной капусты и брокколи

Ингредиенты:

  • Брокколи — 400 г;
  • Цветная капуста — 400 г;
  • Томаты — 5 шт.;
  • Патиссон — 1 шт.;
  • Бекон — 200 г;
  • Молоко — 200 мл;
  • Яйца куриные — 4 шт.;
  • Пармезан — 100 г;
  • Соль — по вкусу;
  • Перец черный молотый — по вкусу;
  • Базилик — по вкусу;
  • Мускатный орех — по вкусу.
Гратен из цветной капусты и брокколи.
Гратен из цветной капусты и брокколи.
unsplash.com

Приготовление:

  1. Капусту разобрать на соцветия и варить в кипятке 3-4 минуты, после чего снять с огня и слить воду.
  2. Бекон слегка обжарить на сковороде и выложить вместе с капустой в форму для запекания, после этого нарезать патиссон пластинками, а небольшие томаты дольками и выложить к капусте.
  3. Натереть сыр и посыпать блюдо.
  4. Взбить молоко с яйцами и специями и залить в форму. Блюдо запекать в духовке 30-40 минут при температуре 180 градусах.

Карамелизированная морковь

Ингредиенты:

  • Морковь — 250 г;
  • Базилик — 3 веточки;
  • Масло растительное — 2 ст.л.;
  • Соус соевый — 2 ст. л.;
  • Мед — 1 ч. л.;
  • Перец черный молотый — 0,25 ч.л.
Карамелизированная морковь.
Карамелизированная морковь.
unsplash.com

Приготовление:

  1. Очищенную морковь разрезать вдоль на четыре части и выложить на противень, после чего полить медом растительным маслом и соевым соусом.
  2. Блюдо запекать в духовке 15-20 минут при температуре 180 градусов. Готовую морковь посыпать базиликом и поперчить.
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