«Незрелая личность». Барнаульский эксперт объяснил, почему мужчины не платят алименты

У барнаульского психолога Максима Панова спросили: «Развелись с мужем. Есть общий ребенок, однако супруг не спешит платить алименты. Интересно, какая логика у бывшего». Вот что он ответил.

«К сожалению в нашей стране развод — очень частое явление. Как следствие, дети растут в неполной семье. Тут важно понимать, что ответственность за случившееся лежит на обоих партнерах. Это они почему-то не смогли договориться и сохранить семью», — считает специалист.

За этим нередко следуют проблемы с выплатой алиментов на ребенка. Наш эксперт обозначает несколько основных причин.

Самые «простые» из них: сложный характер, в силу которого мужчина из принципа не желает выделять деньги на сына или дочку. Или банальное отсутствие средств.

Зарплата , деньги , карточка. СС0

Максим Панов,

психолог:

Иногда случается, что мужчина почему-то не уверен, что ребенок — его. Поэтому делает элементарный вывод: если он не мой, почему я должен тратиться?" В таком случае вопрос, конечно, можно решить с помощью ДНК-теста, однако не все в курсе, что такой анализ в принципе существует (у меня в практике бывали подобные случаи).

Однако самая распространенная причина, по которой сильный пол уклоняется от алиментов, считает эксперт, — в другом.

Психолог Максим Панов. Предоставлено altapress.ru.

Максим Панов,

психолог:

Очень часто речь в такой ситуации идет о незрелых личностях. Мужчинах, которые стали отцами «снаружи», но психологически остались детьми. Так вот, при разводе такой обиженный папочка не может понять, что его обида на жену и отношение к их общему ребенку не должны сливаться. Разрыв отношений — это одно, а воспитание — совершенно другое. А незрелые мужчины часто думают, мол, жена стерва, хочет из меня деньги вытащить, поэтому ребенку я ни копейки не дам. Иными словами, он не готов нести ответственность за свое чадо. Это может усугубиться, когда у отца появляется новая семья. В ней другая супруга может запрещать финансово вкладываться в дитя от первого брака.

О психологе Максим Панов — психолог, практикующий с 2017 года. Окончил Алтайский государственный педагогический университет по специальности: «Психологическое консультирование». Ведет прием в частном порядке. Также имеет опыт работы с зависимыми людьми и их родственниками в спецучреждении. Помимо консультаций, проводит тренинги, групповые занятия, а также психологические игры на разные темы.

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