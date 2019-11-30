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Жизнь

Незрячий пенсионер самостоятельно построил дом под Рязанью

Пенсионер из рязанской деревни Зарытки Владимир Крысанов, который с рождения является инвалидом по зрению, самостоятельно построил одноэтажный дом.

Владимир Крысанов.
Владимир Крысанов.
скин с видео.

О том, как он возводил жилье, мужчина рассказал в интервью каналу ForumHouse на YouTube.

Дом для своей матери он начал строить с 2010 году. При этом большинство материалов он собрал на свалке. Процесс строительства мужчина осуществлял на ощупь.

«Для нас, незрячих, это обыденность — все на ощупь делать. Я незрячий с рождения. Раньше хотя бы свет-тьму различал, а теперь даже солнца не вижу, только чувствую, что печет», — рассказывает пенсионер.

Помогали ему на стройке пожилая мать и собака по кличке Дик, которого мужчина называет четвероногим навигатором.

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