Ни один человек не умер от коронавируса за сутки в Алтайском крае

За прошедшие сутки в Алтайском крае подтвердили 65 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 40 пациентов, умерло двое (непосредственно от COVID-19 не скончался никто), сообщили 11 июня в оперштабе.

В тяжелом состоянии находится 170 пациентов, из них 80 подключены к аппаратам ИВЛ.

Общее число заболевших с начала пандемии достигло 52 280 человек, выздоровели всего 47 025 человек. Умерло 3 304 пациента.

Новые случаи