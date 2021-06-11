Ни один человек не умер от коронавируса за сутки в Алтайском крае

В тяжелом состоянии находится 170 пациентов, из них 80 подключены к аппаратам ИВЛ.
Общее число заболевших с начала пандемии достигло 52 280 человек, выздоровели всего 47 025 человек. Умерло 3 304 пациента.
Новые случаи
- Барнаул — 29,
- Бийск, Камень-на-Оби — по 6 заболевших,
- Славгород, Кулундинский район — по 4 заболевших,
- Бийский, Благовещенский, Бурлинский, Рубцовский районы — по 2 заболевших,
- ЗАТО Сибирский, Рубцовск, Волчихинский, Егорьевский, Ключевский, Краснощековский, Первомайский, Троицкий районы — по 1 заболевшему.