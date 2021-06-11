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Жизнь

Ни один человек не умер от коронавируса за сутки в Алтайском крае

За прошедшие сутки в Алтайском крае подтвердили 65 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 40 пациентов, умерло двое (непосредственно от COVID-19 не скончался никто), сообщили 11 июня в оперштабе.

Врач, коронавирус.
Врач, коронавирус.
zdravalt.ru

В тяжелом состоянии находится 170 пациентов, из них 80 подключены к аппаратам ИВЛ.

Общее число заболевших с начала пандемии достигло 52 280 человек, выздоровели всего 47 025 человек. Умерло 3 304 пациента.

Новые случаи

  • Барнаул — 29,
  • Бийск, Камень-на-Оби — по 6 заболевших,
  • Славгород, Кулундинский район — по 4 заболевших,
  • Бийский, Благовещенский, Бурлинский, Рубцовский районы — по 2 заболевших,
  • ЗАТО Сибирский, Рубцовск, Волчихинский, Егорьевский, Ключевский, Краснощековский, Первомайский, Троицкий районы — по 1 заболевшему.
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