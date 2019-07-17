Ни родиться, ни умереть: глобальный сбой произошел в российских ЗАГСах

Россияне массово лишились возможности зарегистрировать брак, и факт рождения или смерти родных, пишет Газета.Ru.

Как уточнили в ЗАГС, проблема появилась накануне и вскоре должна быть устранена. Граждан попросили проявить терпение.

Ранее стало известно, что система выдачи свидетельств о смерти сломалась по всей России.

ФНС России опровергла сообщения о сбое в едином реестре ЗАГСов. Идет плановое обновление системы, операторы предупреждены и могут работать в офлайн-режиме, а все данные позже будут занесены в реестр, сообщили РИА Новости в ведомстве.

Москвичка Татьяна рассказала Business FM о своем друге, у которого скончалась мама. Мужчина подал документы в МФЦ, но к вечеру 16 июля так и не смог получить свидетельство о смерти.

В Казани сами похороны проводятся. Руководство кладбища звонит на остальные кладбища, информирует о неработе ЗАГСа, и они хоронят просто пока по медицинской справке. Справку получили все, свидетельство о смерти 16 июля никто не получил.

Работники учреждений надеются, что к концу недели система заработает нормально — из-за свадеб, которые обычно проходят по пятницам и субботам. Свидетельство, конечно, можно получить позже, брак и так будет считаться действительным. Но без гербовой бумаги немного не то. А перенести нельзя — гости, машины, рестораны, тамада.

Примерно то же самое касается и похорон. Видимо, недаром одно из новосибирских ритуальных бюро обратилось к клиентам с просьбой: «Граждан, которые не могут осуществить погребение своих близких, просим соблюдать спокойствие».