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Жизнь

Нидерланды решили больше не называться Голландией из-за сомнительного имиджа

Правительство Нидерландов решило отказаться от названия Голландия, сообщило РИА «Новости».

Амстердам.
Амстердам.
открытые источники (CC0)

Власти считают, что образ страны нужно обновить, поскольку Голландия в основном ассоциируется у туристов с наркотиками и амстердамским «кварталом красных фонарей».

Новый имидж будет строиться вокруг названия Нидерланды. Оно будет активно продвигаться на международных мероприятиях, например на конкурсе Евровидение-2020.

Футбольная сборная страны также откажется от привычного для болельщиков названия во всех матчах. Ребрендинг коснется и спортсменов, которые будут представлять Нидерланды на Олимпиаде-2020 в Токио.

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