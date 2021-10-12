Нигерийку отправили в алтайскую колонию за обман жителей Барнаула и Новоалтайска

Ранее altapress.ru подробно рассказал историю 30-летней Бетти Ефеомо Осаренмвхиа, которая «занималась проституцией в Сургуте» до того, как обратила внимание на Алтай.
Нигерийка с товарищем, дело в отношении которого выделили в отдельное производство, пыталась похитить деньги y жителей Барнаула и Новоалтайска.
«Соучастник знакомился с гражданами в сети, представлялся военнослужащим из другой страны и просил принять ценную посылку с деньгами и документами через дипломатическую почту. По его заверению, часть пересылаемого люди могли оставить себе», — рассказали в ведомстве.
После этого женщина звонила людям и представлялась сотрудницей дипломатического посольства или таможни.
«Просила перевести на представленный счет деньги для получения поступившей посылки. Один из потерпевших перечислил 302 000 рублей», — отметили в прокуратуре.
Суд отправил нигерийку на 1 год 8 месяцев в колонию общего режима. Также удовлетворил иск на 152 тыс. рублей, а остальные 150 тысяч женщина возместила добровольно.