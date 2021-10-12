12 октября
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Жизнь

Нигерийку отправили в алтайскую колонию за обман жителей Барнаула и Новоалтайска

В Алтайском крае почти на 2 года отправили в колонию гражданку Нигерии, выманившую у мужчины 302 тыс. рублей, сообщает региональная прокуратура.

Девушка из Африки.
Девушка из Африки.
Pixabay.com

Ранее altapress.ru подробно рассказал историю 30-летней Бетти Ефеомо Осаренмвхиа, которая «занималась проституцией в Сургуте» до того, как обратила внимание на Алтай.

Нигерийка с товарищем, дело в отношении которого выделили в отдельное производство, пыталась похитить деньги y жителей Барнаула и Новоалтайска.

«Соучастник знакомился с гражданами в сети, представлялся военнослужащим из другой страны и просил принять ценную посылку с деньгами и документами через дипломатическую почту. По его заверению, часть пересылаемого люди могли оставить себе», — рассказали в ведомстве.

После этого женщина звонила людям и представлялась сотрудницей дипломатического посольства или таможни.

«Просила перевести на представленный счет деньги для получения поступившей посылки. Один из потерпевших перечислил 302 000 рублей», — отметили в прокуратуре.

Суд отправил нигерийку на 1 год 8 месяцев в колонию общего режима. Также удовлетворил иск на 152 тыс. рублей, а остальные 150 тысяч женщина возместила добровольно.

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