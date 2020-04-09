Никаких больше вечеринок. Как барнаульские «ивентщики» теряют деньги в условиях самоизоляции

В период пандемии о массовых мероприятиях не может быть и речи — люди переносят свадьбы, отменяют юбилеи, а о посиделках по пятницам в баре, кажется, вообще забыли. Так же как и о тех, кто делает наши праздники лучше. Altapress.ru узнал, чем живет барнаульская event-индустрия в период всеобщей самоизоляции, и жива ли она вообще.

Самоизоляция поставила на паузу всю светскую жизнь Барнаула. Если учреждения культуры смогли перейти в онлайн-режим, то сфере организации праздников и досуга деваться некуда — люди остались без работы.

Ведущий Евгений Сычев провел последнее мероприятие 28 марта. Когда ему вновь удастся вернутся к работе, он не знает. Пока отец двоих детей выполняет указы президента и губернатора — сидит дома и не может построить дальнейших планов, ведь вынужденные выходные могут затянуться на неопределенный срок.

Евгений Сычев,

ведущий:

— В данный момент я выживаю на финансовой подушке, которая, слава богу, есть. Все мероприятия, которые должны были пройти в апреле, переносятся на май и лето. Отмен не было, за исключением мелких событий — квизов и игр.

www.instagram.com/sychevevgen/

Примерно такая же ситуация складывается и у остальных представителей индустрии — они полностью лишились заработка. В апреле их доход составит 0 рублей, а то и уйдет в минус. Например, фотограф Ольга Пяткова уже оценила примерные убытки — за свой «безработный» месяц девушка потеряет около 100 тыс. рублей.

Ольга Пяткова,

фотограф:

— Я никогда не откладывала деньги, и финансовой подушки у меня нет. Я привыкла: есть деньги — пошел потратил. За прошлую неделю у меня отменилось несколько заказов, в общей сумме это 40 тыс. рублей, а новых так и не прибавилось.

Фотограф Олга Пяткова. www.instagram.com/pyatkova.olga/

Выходом из ситуации для Ольги стала контентовая съемка, которая не требует присутствия людей. Главная задача — сделать красивые снимки, которые клиент позже использует для оформления социальных сетей и рекламы. Однако таких заказов крайне мало. Поэтому девушка решила с пользой провести карантин.

«Я прошла два обучения и записалась еще на одно, прочитала две книги и начала писать собственный образовательный курс. Просто нужно взглянуть на самоизоляцию с другой стороны — это точка роста», — рассказала фотограф.

Евгений Трофимов. www.instagram.com/trofimacab/

Музыканты тоже не теряют время. Участник «Новой фабрики звезд» барнаулец Евгений Трофимов каждый день проводит на звукозаписывающей студии в полном одиночестве. Он признается: «Для меня и моего творчества так лучше». Сейчас Женя работает над новым альбомом.

А вот участник шоу «Голос» Эльдар Бабаев записывает новые песни и клипы не выходя из дома. За время вынужденных выходных он выпустил видеоролик на собственный трек «#НаКарантине», в котором показал, как проводит время с семьей в режиме самоизоляции. Клип набрал более 7 тыс. просмотров в Instagram.

Эльдар Бабаев,

музыкант:

— Я оптимист по жизни и всегда надеюсь только на себя. Поэтому ищу во всем кайф и принимаю все как что-то новое для вдохновения. Так получилось и сейчас: на данном этапе я открылся для своей аудитории и клиентов с новой песней и с новым взглядом на нашу общую проблему.

Именно активность в социальных сетях помогает «ивентщикам» не кануть в Лету. «Новые посты, песни, прямые эфиры — все это для того, чтобы про нас не забыли», — отметил ведущий Евгений Сычев. В этот период он уже привлек клиента и получил первый заказ — свадьбу на сентябрь.

Выход из положения нашли и организаторы квизов. Например, чтобы сыграть в интеллектуальную игру «Мозгобойня», теперь не нужно выходить из дома — достаточно зайти на сайт и выбрать викторину, в которую хотите сыграть всей семьей. Правда, это платное удовольствие — 300 рублей.

Как барнаульские «ивентщики» теряют деньги в условиях самоизоляции. Скрин видео YouTube.

Большая часть представителей барнаульской event-индустрии относятся к категории самозанятых. И если малому и среднему бизнесу положены льготы в виде отсрочек по кредитам, налогам и страховым взносам, то для ведущих, музыкантов, фотографов и артистов нет никакой поддержки — выкручивайтесь самостоятельно.

Евгений Сычев,

ведущий:

— Я работаю сам на себя: поработал — получил. Но на месяц меня лишили этой возможности. Да, сейчас кредитные каникулы, а значит, я могу не платить по ипотеке до июня. Но потом нужно внести всю сумму, которая накопится. А где ее взять? Если бы был режим ЧС, когда замораживается все, было бы, возможно, проще.

www.instagram.com/sychevevgen/

Могли ли решения федеральных и краевых властей спасти индустрию? Возможно, в один голос говорят «ивентщики». «Изначально города центральной части России, Москву например, надо было закрывать и приостанавливать внутренние перелеты. Это, возможно, помогло бы снизить распространение вируса. Тогда за Уралом не было бы случаев заражения и удар по местному бизнесу и самозанятым был бы не так ощутим», — считает ведущий Александр Косачев.

Очевидно, что покупательная способность у населения снизится и масштабных событий никто планировать не станет. Однако живое общение после долгой изоляции просто необходимо, и, когда все захотят отпраздновать окончание карантина, нам на помощь придут те самые «ивентщики».