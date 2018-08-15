Никаких котиков и пляжей: как почистить ленты соцсетей от скучных постов

Каждый сталкивался с тем, что ему надоедают посты на какую-нибудь тематику в лентах соцсетей. Рассказываем, как сократить количество неинтересного контента в Instagram, Facebook и «Вконтакте»

Как очистить ленту в Instagram

1. Отписаться от «френдов»

Самый простой способ скрыть нежелательный контент — отписаться от тех, кто его постит (это касается всех соцсетей). Наткнувшись в ленте на очередной скучный пост от какого-нибудь магазина одежды, нажмите на три точки в правом верхнем углу. В появившемся меню выберите пункт «Отменить подписку».

Чтобы провести ревизию, зайдите в свой профиль, нажмите кнопку «Подписки». Вы увидите весь список аккаунтов, на которые когда-то подписывались. Если нажмете на кнопку «Подписки» рядом с не интересным вам аккаунтом, то сможете отписаться от него.

2. Отказаться от раздражающей рекламы

В ленте Instagram есть рекламные посты, некоторые из них сильно раздражают, потому что не соответствуют вашим интересам. Их количество можно значительно уменьшить.

Нажмите три точки в правом верхнем углу такого поста, и нажмите кнопку «Скрыть рекламу». Соцсеть спросит вас почему. Выберите пункт о том, что вам не интересна такая реклама.

3. Скрыть посты и истории

В конце мая Instagram ввел функцию, которую ждали многие пользователи — возможность заблокировать посты от аккаунта, не отписываясь от него. Ваш друг об этом действии не узнает. Но доступна она только в англоязычной версии приложения.

Перейдите в профиль человека, который разместил неинтересный пост. Нажмите три точки в правом верхнем углу и выберите кнопку Mute. Вам предложат скрыть посты, истории либо то и другое сразу.

Как очистить ленту в Instagram altapress.ru Как очистить ленту в Instagram altapress.ru

Как почистить ленту в Facebook

1. Отписаться от неинтересных людей и сообществ

Возможно, когда-то вы подписались (или вас подписали) на разные сообщества, которые сейчас вас мало интересуют. Выход из них — первый шаг в борьбе за интересную ленту. На странице сообщества в меню «Подписки» нажмите «Отменить подписку», а затем «Покинуть группу».

Запретить друзьям добавлять вас в группы в Facebook нельзя. Их можно только попросить не делать этого в посте или прекращать дружбу с теми, кто так себя ведет.

При выходе из нежелательной группы можно поставить запрет на добавление конкретно в нее. Для этого нужно поставить галочку в окне рядом с текстом «Запретить другим участникам снова добавлять вас в эту группу».

Так же можно отписаться от обновлений назойливого «френда» — на его странице зайдите в меню «Вы подписаны» и нажмите «Отменить подписку».

Отписаться от обновлений френда можно прямо в меню поста в ленте. Нажмите три точки в правом верхнем углу — там можно выбрать «Скрыть публикации на 30 дней» или «Отменить подписку».

Как почистить ленту в Facebook altapress.ru Как почистить ленту в Facebook altapress.ru

2. Просматривать «Новое»

В ленте Facebook по умолчанию стоит просмотр «популярных постов» — то есть тех, которые выбирает алгоритм соцсети. Но можно выбрать просмотр новых постов. Для этого в меню слева нажмите на три точки рядом с пунктом «Лента новостей» и выберите «Новейшее».

Как почистить ленту в Facebook altapress.ru

3. Выбрать приоритеты

Если у вас 1000 френдов, а реально вас интересуют 20, то всех их можно внести в число тех, чьи посты будут показывать первыми. Туда же можно добавить аккаунты любимых СМИ. Для этого зайдите в интересующий вас профиль. В корпоративном аккаунте откройте меню «Подписки» и выберите «Приоритет в показе». В аккаунте друга нужно открыть меню «Вы подписаны» и выбрать ту же кнопку.

В список приоритетных можно внести 35 аккаунтов.

4. Скрывать публикации по темам и неинтересную рекламу

Если вас раздражают публикации с определенной тематикой (например, котики), их можно скрывать из ленты. Алгоритмы Facebook это «заметят» и начнут показывать их меньше.

Нажмите три точки в правой верхней части поста и выберите пункт «Скрыть публикацию».

Так же можно поступать и с рекламными публикациями.

Как почистить ленту в Facebook altapress.ru

5. Взаимодействовать с интересным контентом и игнорировать неинтересный

Никто точно не знает, как работают алгоритмы Facebook. Но чисто интуитивно кажется, что люди, которые чаще взаимодействуют в соцсети, видят больше контента друг друга. Чем более популярным становится пост, тем больше людей его видит. Поэтому лайкайте и комментируйте только интересный вам контент.

Как почистить ленту «ВКонтакте»

«Вконтакте» также можно провести ревизию подписок и френдов и отписаться от тех, интерес к которым иссяк. В соцстети как и в Facebook, можно смотреть популярные новости либо новые. Эту настройку вы найдете в разделе «Новости», в меню справа.

Вот что еще можно сделать «Вконтакте» для актуализации ленты.

1. Скрыть репосты

Если вы хотите видеть только авторский контент своих друзей, то «Вконтакте» можно это сделать. Зайдите в «Новости». В меню справа выберите значок «воронки» рядом со словом «Новости». В окне, которое появится, уберите галочку напротив пункта «Показывать копии».

Как почистить ленту «ВКонтакте» altapress.ru

2. Скрыть публикации сообществ и друзей

В том же меню вы можете скрыть публикации друзей, которые вам неинтересны. Для этого нажмите галочку рядом с именем друга. Он перенесется в список «Не показывается», и его новости исчезнут из вашей ленты.

3. Просматривать отдельные виды контента

В меню ленты новостей (справа) можно выбрать тип публикаций в зависимости от контента и источника. Например, можно посмотреть только фото, видео, новости друзей или сообществ.

Как почистить ленту «ВКонтакте» altapress.ru

4. Скрывать публикации из ленты

Вы можете скрывать неинтересные публикации из ленты, соцсеть будет «понимать», что этот контент вам не интересен. Для этого нажмите три точки в правом верхнем углу поста и выберите «Это не интересно». Пост исчезнет из вашей ленты.