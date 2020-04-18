Никакого дефицита. На барнаульском рынке появились «столики первой необходимости»

На Новом рынке в обед будничного дня полно людей. В узких рядах не соблюдается никакой дистанционный режим. Зато у прилавков теперь необычный вид — возле каждого есть столик с товарами первой необходимости.

Барнаульцы, которые считают, что в городе есть дефицит масок и антисептиков, просто не были на Новом рынке. Этого добра здесь навалом и россыпью.

Маски продают по цене от 15 до 90 рублей. Это зависит от материала и «красоты». Выбор огромен: разноцветные защитные тряпочки пачками развеваются на ветру в киосках торговцев.

Выбор антисептиков также богат: от асептолина за 100 рублей до более дорогих «фирменных». Антибактериальные средства продаются в разной таре, от «ручных» 50 граммов, до трехлитровых пластиковых бутылок.

Помимо «медиицнских» нужностей почти на всех столиках есть всевозможное мыло, чистящие средства, туалетная бумага, салфетки и перчатки. Последние недешевы: резиновое или полиэтиленовое изделие предлагают за 40−50 рублей.

По словам некоторых продавцов, решение иметь в каждой палатке маски и антисептики приняла администрация рынка. «Без такого набора работать нельзя», — говорят торговцы. И не важно, чем ты торгуешь: шапками, обувью или вениками.