Никакого миксера: шеф-повар назвал ошибки в приготовлении кулича к Пасхе

Если просто смешать все необходимые ингредиенты, то получится обычный кекс, подчеркнул шеф-повар кафе Landy Александр Александров в разговоре с «Летидором».

Есть несколько популярных ошибок, которые люди допускают при приготовлении пасхального десерта.

Перечень ошибок

Одной из них является неправильный настрой. Нужно быть сосредоточенным и внимательным на протяжении всего процесса. Если человек раздражен, есть высокий риск нарушить рецептуру, указал шеф-повар.

«Чтобы кулич получился пышным и воздушным, не надо добавлять большое количество сахара и жиров в тесто», — подчеркнул Александров.

Неправильное соотношение ингредиентов в пасхальном десерте приведет к нежелательному результату. Как отметил эксперт, важен баланс в добавлении сахара и жиров. Если сахара оказалось слишком мало, можно добавить цукаты, сахарную пудру или глазурь.

Еще одной ошибкой в приготовлении является слишком жидкое тесто. При создании пасхального кулича нельзя пользоваться миксером, чтобы не испортить воздушное тесто, пишет Газета.Ru.

«Тесто должно быть мягким и слегка липким, но при этом спокойно вымешиваться руками», — добавил шеф-повар.

Неправильный выбор формы и постоянная проверка угощения в духовке также являются ошибочными действиями. Лучше использовать бумажные формы, чтобы было удобнее доставать изделие. Духовку не стоит открывать до полного выпекания кулича, иначе это приведет к тому, что угощение будет пересушено.