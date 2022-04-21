21 апреля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Никакого миксера: шеф-повар назвал ошибки в приготовлении кулича к Пасхе

Создание кулича требует определенных навыков.

Пасха. Кулич. Цветы
Пасха. Кулич. Цветы
СС0

Если просто смешать все необходимые ингредиенты, то получится обычный кекс, подчеркнул шеф-повар кафе Landy Александр Александров в разговоре с «Летидором».

Есть несколько популярных ошибок, которые люди допускают при приготовлении пасхального десерта.

Перечень ошибок

Одной из них является неправильный настрой. Нужно быть сосредоточенным и внимательным на протяжении всего процесса. Если человек раздражен, есть высокий риск нарушить рецептуру, указал шеф-повар.

«Чтобы кулич получился пышным и воздушным, не надо добавлять большое количество сахара и жиров в тесто», — подчеркнул Александров.

Неправильное соотношение ингредиентов в пасхальном десерте приведет к нежелательному результату. Как отметил эксперт, важен баланс в добавлении сахара и жиров. Если сахара оказалось слишком мало, можно добавить цукаты, сахарную пудру или глазурь.

Еще одной ошибкой в приготовлении является слишком жидкое тесто. При создании пасхального кулича нельзя пользоваться миксером, чтобы не испортить воздушное тесто, пишет Газета.Ru.

«Тесто должно быть мягким и слегка липким, но при этом спокойно вымешиваться руками», — добавил шеф-повар.

Неправильный выбор формы и постоянная проверка угощения в духовке также являются ошибочными действиями. Лучше использовать бумажные формы, чтобы было удобнее доставать изделие. Духовку не стоит открывать до полного выпекания кулича, иначе это приведет к тому, что угощение будет пересушено.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость