«Никакой гонки нет»: алтайский минздрав прояснил ситуацию с поставками вакцины от COVID

Правительство Алтайского края подписало соглашение с Минздравом РФ на поставку вакцины от коронавируса. Ее будут привозить в регион поэтапно, все это документально оформлено, заявили краевые власти.

То, что Алтайский край не успел оформить заявки на поставки, не соответствует действительности, подчеркнули в минздраве региона.

2 005 доз для медицинских работников придут в октябре. Еще одну партию ждут в первом квартале 2021 года, но объем пока не сообщается.

«Как заверили профильные специалисты Минздрава РФ, никакой гонки среди регионов в получении вакцины нет, все документально оформлено. Наличие соглашения свидетельствует о том, что вакцины в край будут приходить поэтапно» — отметили в ведомстве.

Ранее эксперт Института региональных проблем назвал Алтайский край «аутсайдером в гонке за реальные объемы вакцины».