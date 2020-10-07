Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
7 октября 3°C
Коронавирус
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

«Никакой гонки нет»: алтайский минздрав прояснил ситуацию с поставками вакцины от COVID

Правительство Алтайского края подписало соглашение с Минздравом РФ на поставку вакцины от коронавируса. Ее будут привозить в регион поэтапно, все это документально оформлено, заявили краевые власти.

Вакцинация против коронавируса.
Вакцинация против коронавируса.
Анна Зайкова.

То, что Алтайский край не успел оформить заявки на поставки, не соответствует действительности, подчеркнули в минздраве региона.

2 005 доз для медицинских работников придут в октябре. Еще одну партию ждут в первом квартале 2021 года, но объем пока не сообщается.

«Как заверили профильные специалисты Минздрава РФ, никакой гонки среди регионов в получении вакцины нет, все документально оформлено. Наличие соглашения свидетельствует о том, что вакцины в край будут приходить поэтапно» — отметили в ведомстве.

Ранее эксперт Института региональных проблем назвал Алтайский край «аутсайдером в гонке за реальные объемы вакцины».

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость