Никита Михалков запускает сеть ресторанов с продукцией из его итальянской винодельни

Формат ресторанов будет тиражироваться за счет продажи франшизы, поэтому поставка алкоголя с виноградников в Тоскане будет необязательной.
Сейчас в России работает два заведения под брендом Dodici Wine & Kitchen — в Нижнем Новгороде и Москве. Средний чек составляет порядка 1,5 — 2 тысяч рублей. Стоимость открытия одного заведения для франчайзи составит около 10 млн рублей, пишет «Коммерсант».
Сеть намерена развиваться в городах-миллионниках.
Концепт заведений — комбинация ресторана с авторской кухней и розничной торговли вином.
Каждый владелец заведения будет иметь возможность получать алкоголь с винодельни Tenuta Dodici в Тоскане, которая принадлежит Михалкову.
Площадь виноградников составляет 11 га, а объем производства — порядка 70 тыс. бутылок в год, пишет ura.ru. Стоимость одной — в пределах 1 — 5 тыс. рублей.