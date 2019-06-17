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Жизнь

Никита Михалков запускает сеть ресторанов с продукцией из его итальянской винодельни

Российский режиссер Никита Михалков намерен запустить сеть ресторанов Dodici Wine & Kitchen. Вино в заведения будет поставляться из его винодельни Tenuta Dodici в итальянской Тоскане.

Никита Михалков.
Никита Михалков.
кадр из фильма "Статский советник"

Формат ресторанов будет тиражироваться за счет продажи франшизы, поэтому поставка алкоголя с виноградников в Тоскане будет необязательной.

Сейчас в России работает два заведения под брендом Dodici Wine & Kitchen — в Нижнем Новгороде и Москве. Средний чек составляет порядка 1,5 — 2 тысяч рублей. Стоимость открытия одного заведения для франчайзи составит около 10 млн рублей, пишет «Коммерсант».

Сеть намерена развиваться в городах-миллионниках.

Концепт заведений — комбинация ресторана с авторской кухней и розничной торговли вином.

Каждый владелец заведения будет иметь возможность получать алкоголь с винодельни Tenuta Dodici в Тоскане, которая принадлежит Михалкову.

Площадь виноградников составляет 11 га, а объем производства — порядка 70 тыс. бутылок в год, пишет ura.ru. Стоимость одной — в пределах 1 — 5 тыс. рублей.

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