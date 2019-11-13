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Жизнь

Никодимов день. Народные приметы 13 ноября: чем опасен недосып и как привлечь здоровье в дом

Согласно народному календарю, 13 ноября наступает Никодимов день. По-другому его называли «День матицы». В разных уголках страны есть свои традиции, связанным с Никодимовым днем, и свои хорошие и плохие приметы.

Снег осенью.
Снег осенью.
Михаил Хаустов

Народные традиции 13 ноября

Название дня заимствовано из церковного календаря. Православная церковь 13 ноября почитается память святых Спиридона и Никодима. В народе их считали хранителями дома от пожара, сообщает hollydays.ru.

В некоторых российских регионах 13 ноября был праздник рыболовов: «Не накормит земля — накормит вода», — говорили люди. Согласно поверью, если поймать в этот день рыбу, сделать из нее начинку для пирогов и угостить всех членов семьи, то в доме все будут здоровыми.

Снег осенью.
Снег осенью.
Михаил Хаустов

Где-то в Никодимов день чествовали охотников. В эти дни они выходили на первую заячью охоту по свежему снегу. Еще 13 ноября называли днем матицы (брус поперек избы, на который настилался потолок). Матица считалась одной из важнейших частей дома. В этот день вся семья рассаживалась под матицей. Считалось, что так в дом привлекались счастье и достаток.

По народным приметам, если в Никодимов день рыбаки поругались, то всю зиму будет плохой улов. А если 13 ноября не выспаться, жизнь якобы будет недолгой.

Народные приметы на 13 ноября

  • Теплая погода 13 ноября днем предвещает сильный ветер на 2−3 суток.
  • Снегири поют — к скорой зиме, а воробьи громко чирикают — к хорошей погоде.
  • Если медвежья берлога располагается на возвышенности, следует готовиться к весеннему половодью.
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