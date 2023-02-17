Никола Студеный: что можно и нельзя делать 17 февраля

Традиции Николы Студеного
В этот народный праздник молятся святому Николаю об исцелении от болезней, читают охранные молитвы и заговоры от встречи с диким зверем.
Раньше этот день называли удачным для гаданий, обрядов на богатство и скорую продажу. Особое внимание уделяли вещим снам.
В этот день люди старались переделать всю домашнюю работу. Они убирали в хлеву, ухаживали за животными, читали над скотиной специальные охранные молитвы, чтобы уберечь их от заблудших из леса зверей.
Приметы на 17 февраля
- Иней на Николу — к хорошему урожаю;
- Лес почернел — жди оттепели;
- Ветки ели к низу сгибаются — будет снег, вверх подняты — установится ясная погода;
- Увидеть в ночь на 17 февраля во сне птицу — к новостям, свинью — к тяжелым жизненным испытаниям.
- Морозные узоры поднимаются по стеклу вверх — к понижению температуры.
- Туман держится высоко — к хорошей погоде, опускается на землю — к оттепели и снегу.
Чего нельзя делать 17 февраля
- Нельзя ходить в лес, охотиться, а также отправляться в дальнюю дорогу — пути не будет. Но если возникла неотложная причина, нужно молиться святому Николаю.
- Не выходить на улицу после заката, чтобы не навлечь неприятности.
- Нельзя желать другим зла, проклинать и завидовать. Иначе удача отвернется, а все злое вернется сторицей.
- Не рекомендуется без надобности стричься, обрезать ногти и мыться.