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Жизнь

Никола Студеный: что можно и нельзя делать 17 февраля

17 февраля по народному календарю отмечается праздник — Никола Студеный. В этот день верующие чтят память преподобного Николая Исповедника, получившего за свои деяния от Бога дар исцеления. Altapress.ru рассказывает о приметах, традициях и запретах этого дня.

Зима.
Зима.
unsplash.com

Традиции Николы Студеного

В этот народный праздник молятся святому Николаю об исцелении от болезней, читают охранные молитвы и заговоры от встречи с диким зверем.

Раньше этот день называли удачным для гаданий, обрядов на богатство и скорую продажу. Особое внимание уделяли вещим снам.

В этот день люди старались переделать всю домашнюю работу. Они убирали в хлеву, ухаживали за животными, читали над скотиной специальные охранные молитвы, чтобы уберечь их от заблудших из леса зверей.

Приметы на 17 февраля

  • Иней на Николу — к хорошему урожаю;
  • Лес почернел — жди оттепели;
  • Ветки ели к низу сгибаются — будет снег, вверх подняты — установится ясная погода;
  • Увидеть в ночь на 17 февраля во сне птицу — к новостям, свинью — к тяжелым жизненным испытаниям.
  • Морозные узоры поднимаются по стеклу вверх — к понижению температуры.
  • Туман держится высоко — к хорошей погоде, опускается на землю — к оттепели и снегу.

Чего нельзя делать 17 февраля

  • Нельзя ходить в лес, охотиться, а также отправляться в дальнюю дорогу — пути не будет. Но если возникла неотложная причина, нужно молиться святому Николаю.
  • Не выходить на улицу после заката, чтобы не навлечь неприятности.
  • Нельзя желать другим зла, проклинать и завидовать. Иначе удача отвернется, а все злое вернется сторицей.
  • Не рекомендуется без надобности стричься, обрезать ногти и мыться.
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