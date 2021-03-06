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Жизнь

Николас Кейдж в пятый раз женился на девушке, которая младше его сына

57-летний голливудский актер Николас Кейдж женился в пятый раз. Его нынешней избраннице Рико Шибату, 26 лет — она на четыре года младше сына своего супруга.

Николас Кейдж
Николас Кейдж

Церемония прошла 16 февраля. Отмечается, что Кейдж и Шибату обручились по FaceTime.

Актер подарил любимой кольцо с черным бриллиантом, пишет lady.mail.ru.

На церемонии невеста вместо белого подвенечного платья выбрала черное кимоно в традиционном японском стиле. Рико взяла фамилию мужа.

С предыдущей женой, 23-летней визажисткой Эрикой Койке, Кейдж был женат всего 4 дня. Позже актер признался, что на свадьбе он был сильно пьян и не понимал, что делает.

Первой женой Кейджа была американская актриса Патрисия Аркетт, затем он женился на Лизе Мари Пресли, дочери Элвиса Пресли, а третью свадьбу он сыграл с официанткой Элис Ким.

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