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Жизнь

Николай Дроздов ушел из программы «В мире животных»

Известный биолог и телеведущий Николай Дроздов сообщил, что уходит из передачи «В мире животных», которую вел более 40 лет. По его словам, он вообще не планирует продолжать работу на ТВ, пишут «Известия».

Николай Дроздов.
Николай Дроздов.
ru.wikipedia.org.

В интервью газете «Комсомольская правда» Николай Дроздов рассказал, что новые выпуски с его участием не снимают уже полгода. Однако в эфире продолжают показывать старые передачи, отметил он.

По словам Дроздова, в последнее время ему не платили за «В мире животных» и это была скорее общественная нагрузка, чем работа, сейчас он ее уже не тянет. При этом он продолжит преподавать в МГУ.

Отметим, что 20 июня Дроздову исполнится 82 года. Он вел передачу «В мире животных» с 1977 года. До этого несколько лет работал в программе в качестве научного консультанта. Также работает на кафедре биогеографии на географическом факультете МГУ.

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