Николай Дроздов ушел из программы «В мире животных»

Известный биолог и телеведущий Николай Дроздов сообщил, что уходит из передачи «В мире животных», которую вел более 40 лет. По его словам, он вообще не планирует продолжать работу на ТВ, пишут «Известия».

В интервью газете «Комсомольская правда» Николай Дроздов рассказал, что новые выпуски с его участием не снимают уже полгода. Однако в эфире продолжают показывать старые передачи, отметил он.

По словам Дроздова, в последнее время ему не платили за «В мире животных» и это была скорее общественная нагрузка, чем работа, сейчас он ее уже не тянет. При этом он продолжит преподавать в МГУ.

Отметим, что 20 июня Дроздову исполнится 82 года. Он вел передачу «В мире животных» с 1977 года. До этого несколько лет работал в программе в качестве научного консультанта. Также работает на кафедре биогеографии на географическом факультете МГУ.