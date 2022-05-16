Исполнительный директор Союза промышленников Алтайского края Виктор Мещеряков и министр промышленности и энергетики региона Вячеслав Химочка вручили Золотую медаль конкурса «Директор года — 2021. Алтайский край» Николаю Пантелееву во время торжественной церемонии награждения.

Промышленники, аграрии, строители, врачи, банкиры, энергетики — за этими людьми стоят тысячи сотрудников. Они эффективно управляют крупнейшими предприятиями региона, решают важнейшие задачи, обеспечивают стабильную работу коллективов. Всего такую награду по итогам работы в минувшем году завоевали 30 руководителей в 10 номинациях.

Филиал «Алтайэнерго» — крупнейшая электросетевая компания региона. Коллектив, численность которого почти 3,5 тысячи человек, ежедневно выполняет текущие и оперативные задачи, которые помогают достичь главной цели: обеспечить качественное и надежное электроснабжение территории Алтайского края. Энергетики работают в любых условиях и находятся на посту круглосуточно. Пандемия, ураганы и метели, паводок, пожары — всегда и в любой ситуации персонал филиала проявляет выдержку, профессионализм, высокую работоспособность.

Николай Пантелеев возглавляет филиал с 2016 года, а в энергетике трудится более 20 лет. За годы его руководства в «Алтайэнерго» реализовано множество проектов, направленных на развитие экономического и туристического потенциала региона. Например, строительство электросетевого комплекса «Белокуриха-2», подстанции «Сибирская монета», реконструкция подстанции «Северная» в Рубцовске и другие.

Филиал является постоянным участником различных благотворительных проектов, общественных инициатив. В 2021 году «Алтайэнерго» получил статус «Социально ответственный работодатель». В этом же году стал победителем краевого конкурса «Лучший социально ответственный работодатель года».

— Эта награда, безусловно, не только моя. Это результат большого, тяжелого и упорного труда всего коллектива «Алтайэнерго». Да, от руководителя зависит многое. Но выстроить структуру управления, организовать все основные процессы, добиться эффективной работы без понимающего и грамотного персонала невозможно. В нашей компании работают преданные своему делу, готовые в любую минуту прийти на помощь, неравнодушные люди. Специалисты каждого подразделения постоянно готовы к решению задач любой сложности, идти в ногу со временем, оперативно учиться и применять в работе новые технологии. Я благодарен своему коллективу за работу и за этот значимый и важный результат, — говорит Николай Пантелеев.

Справка

Краевой ежегодный конкурс «Директор года. Алтайский край» учрежден в 2003 году. Конкурс проходит при поддержке Правительства Алтайского края. Учредители: Союз промышленников Алтайского края, Союз Агропромышленных формирований Алтайского края, Алтайский Банковский Союз, Алтайский союз предпринимателей, Союз строителей и инвесторов Алтайского края. За 19 лет конкурс завоевал статус значимого и уважаемого события в общественно-политической и деловой жизни Алтайского края и Сибирского Федерального округа.