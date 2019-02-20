Николай Цискаридзе признался, что свою мизерную пенсию откладывает на похороны

Известный артист балета и педагог Николай Цискаридзе рассказал о своей пенсии и о том, на что планирует жить в старости.

Отработавшему 21 год в Большом театре в Москве Цискаридзе назначили пенсию около 12 тыс. рублей в месяц.

Даже такому мизерному размеру пенсии, как у него, многие сильно завидовали, признался 45-летний танцовщик Dni.ru.

Он сообщил, что в связи с его московской пропиской ему положена надбавка в 30 тыс. рублей. Однако эту сумму ему начнут выплачивать с 65 лет. Танцор опасается, что попросту не доживет до этого возраста.

Цискаридзе рассказал, что без проблем ездит на общественном транспорте, не стремится к роскошному образу жизни и даже копит на похороны.

«А я ее не снимаю. Как говорила моя няня, это гробовые. Никто не застрахован от того, что случится завтра», — пояснил народный артист РФ, добавив, что предпочитает иметь «финансовую подушку безопасности».

Трижды лауреат театральной премии «Золотая маска» Николай Цискаридзе сейчас проживает в Санкт-Петербурге, где руководит Академией русского балета имени Вагановой, пишет «Росбалт».