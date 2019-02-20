Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
20 февраля -2°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Николай Цискаридзе признался, что свою мизерную пенсию откладывает на похороны

Известный артист балета и педагог Николай Цискаридзе рассказал о своей пенсии и о том, на что планирует жить в старости.

Банковская карта, зарплата.
Банковская карта, зарплата.
СС0

Отработавшему 21 год в Большом театре в Москве Цискаридзе назначили пенсию около 12 тыс. рублей в месяц.

Даже такому мизерному размеру пенсии, как у него, многие сильно завидовали, признался 45-летний танцовщик Dni.ru.

Он сообщил, что в связи с его московской пропиской ему положена надбавка в 30 тыс. рублей. Однако эту сумму ему начнут выплачивать с 65 лет. Танцор опасается, что попросту не доживет до этого возраста.

Цискаридзе рассказал, что без проблем ездит на общественном транспорте, не стремится к роскошному образу жизни и даже копит на похороны.

«А я ее не снимаю. Как говорила моя няня, это гробовые. Никто не застрахован от того, что случится завтра», — пояснил народный артист РФ, добавив, что предпочитает иметь «финансовую подушку безопасности».

Трижды лауреат театральной премии «Золотая маска» Николай Цискаридзе сейчас проживает в Санкт-Петербурге, где руководит Академией русского балета имени Вагановой, пишет «Росбалт».

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость