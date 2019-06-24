Николай Валуев раскрыл подробности о своей «опухоли»

Депутат Государственной думы, 45-летний экс-боксер Николай Валуев опроверг информацию об онкологическом заболевании, которое якобы заставило его уйти из спорта. На самом деле у него акромегалия — заболевание, связанное нарушением функции гипофиза. Об этом он рассказал «Комсомольской правде».

Слухи о раке мозга появились после интервью телеканалу «ТВ Центр». Валуев рассказывал, что дважды ложился на операционный стол, чтобы «вычистить опухоль». Но это не рак.

«Никакого рака мозга нет. Нет у меня его, я такого не говорил. Это акромегалия, а не рак. <.> Раковые больные разве так гуляют как я», — пояснил он.

При таком диагнозе у человека появляется опухоль, однако ее можно удалить хирургическим путем. После этого проводится необходимое лечение гормональными препаратами. Среди признаков акромегалии называют огрубление черт лица (увеличение надбровных дуг, скуловых костей, разрастание мягких тканей) и непропорциональное увеличение размеров кистей и стоп.

Таким заболеванием, например, страдает американский актер Мэттью Макгрори.