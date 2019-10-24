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Жизнь

«Никто не просил вас рожать»: скандальная экс-чиновница рассказала, как она изменилась

Экс-директор департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких, оказавшаяся в центре скандала после заявления о том, государство «не просило родителей их рожать», рассказала, как она изменилась.

Ольга Глацких.
Ольга Глацких.
Скриншот видео vk.com/mash

«Данная ситуация, конечно, меня научила многому. Многие люди в последнее время мне говорят, что я в общении — даже с ними, с близкими, с друзьями — стала несколько мягче», — сказала она в интервью revda-novosti.ru.

Также она подчеркнула, что очень надеется на то, что подобная ситуация с ней не повторится.

Кроме того, чиновница заявила, что она расширяет свою детскую школу художественной гимнастики за счет открытия нового отделения в Ревде.

Как неоднократно сообщал altapress.ru, Ольга Глацких уволилась из департамента молодежной политики Свердловской области на фоне громкого скандала, спровоцированного ее заявлением о том, что государство не просило россиян рожать детей и ничего им не должно.

Эта фраза была сказана ею во время встречи с кировградской молодежью.

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