17 января
﻿
Жизнь

Ныряй с умом. Какие правила безопасности нужно знать, чтобы окунуться на Крещение

Традиция главного-православного праздника, Крещения — это купание в проруби. Однако окунаться в ледяную воду можно не всем. Барнаульские врачи рассказали, какие правила нужно соблюдать, чтобы не угодить в больницу.

В Барнауле празднуют Крещение. 19 января 2017 года.
В Барнауле празднуют Крещение. 19 января 2017 года.
Олег Богданов
1
Кому запрещено купание в ледяной воде?

Купание в проруби противопоказано людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, болеющим ОРВИ и хроническими заболеваниями.

Короткий стресс при нырянии в ледяную воду может привести к обострению заболевания и дальнейшим осложнениям.

«Болезни сердечно-сосудистой системы, диабет, бронхиты, пневмонии, проблемы мочевыводящих путей и почек и многие другие недуги могут обостриться после такого рискованного мероприятия», — рассказывает исполняющий обязанности заведующего ожоговым отделением горбольницы № 3 Денис Иванов.

2
Как не получить обморожение?

Из-за низких температур есть риск получить холодовые травмы. Например, когда человек идет босым по льду к проруби.

Если вы почувствовали онемение ступней или других частей тела, то обратитесь за помощью в специализированное учреждение или в любой ближайший медицинский пункт, где специалист проведет осмотр и подскажет, что делать в этой ситуации.

В Барнауле празднуют Крещение. 19 января 2017 года.
В Барнауле празднуют Крещение. 19 января 2017 года.
Олег Богданов
3
Как проверить, можно ли мне купаться?

Заведующая терапевтическим отделением барнаульской поликлиники № 3 Вера Карпова предлагает простой тест на то, готовы ли к купанию в проруби.

Если вы ходите по квартире в шерстяных носках и тапочках, избегаете сквозняков и не привыкли к резким перепадам температур — то вам запрещено купаться в проруби. Вы легко можете заболеть после этого.

Если у вас есть элементарный опыт закаливания или вы систематически обливаетесь холодной водой — то у вас большое преимущество. Особенно, если вы выполняете закаливающие процедуры: хождение босиком по теплому и холодному, летом купание в водоемах без температурных ограничений воды. В таком случае ваш организм готов к купанию в ледяной воде.

4
Можно ли окунаться детям?

Врачи не рекомендуют родителям брать с собой детей и позволять им окунаться в проруби. Особенно малышам, младше 7 лет. Приучать ребенка к холодной воде нужно постепенно, минимум за год.

В Барнауле празднуют Крещение. 19 января 2017 года.
В Барнауле празднуют Крещение. 19 января 2017 года.
Олег Богданов
5
Правила безопасности

ГУ МЧС рассказывает о правилах безопасности на Крещение:

  • окунаться следует только под присмотром спасателей в официально открытых купелях;
  • нельзя заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения;
  • к проруби необходимо подходить в удобной, нескользкой и легкоснимаемой обуви;
  • нельзя находиться в проруби более 1 минуты во избежание общего переохлаждения организма;
  • нельзя пить воду из проруби;
  • после купания следует растереть себя полотенцем и надеть сухую одежду.
6
Советы купальщику
  • Перед погружением в ледяную воду не следует употреблять кофе и алкоголь, которые вызывают спазм сосудов. Не рекомендуется курить.
  • Перед купанием нельзя быть голодным, либо сильно наедаться тяжелой пищей.
  • Перед погружением в прорубь обязательно нужно сделать несколько физических упражнений для разогрева, чтобы обеспечить приток крови к самым кончикам пальцев.
  • К проруби нужно подходить в удобной обуви, которая легко снимается. Это могут быть теплые меховые ботинки или шерстяные носки. Важно, чтобы подошва была нескользкой.
  • После купания сразу же нужно хорошо растереть себя сухим махровым полотенцем до покраснения кожи, чтобы восстановить кровообращение, и надеть теплую одежду. Рекомендуется выпить чашку горячего чая.

Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь! Vkontakte Odnoklassniki Telegram

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость