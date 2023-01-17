Ныряй с умом. Какие правила безопасности нужно знать, чтобы окунуться на Крещение

Купание в проруби противопоказано людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, болеющим ОРВИ и хроническими заболеваниями.
Короткий стресс при нырянии в ледяную воду может привести к обострению заболевания и дальнейшим осложнениям.
«Болезни сердечно-сосудистой системы, диабет, бронхиты, пневмонии, проблемы мочевыводящих путей и почек и многие другие недуги могут обостриться после такого рискованного мероприятия», — рассказывает исполняющий обязанности заведующего ожоговым отделением горбольницы № 3 Денис Иванов.
Из-за низких температур есть риск получить холодовые травмы. Например, когда человек идет босым по льду к проруби.
Если вы почувствовали онемение ступней или других частей тела, то обратитесь за помощью в специализированное учреждение или в любой ближайший медицинский пункт, где специалист проведет осмотр и подскажет, что делать в этой ситуации.
Заведующая терапевтическим отделением барнаульской поликлиники № 3 Вера Карпова предлагает простой тест на то, готовы ли к купанию в проруби.
Если вы ходите по квартире в шерстяных носках и тапочках, избегаете сквозняков и не привыкли к резким перепадам температур — то вам запрещено купаться в проруби. Вы легко можете заболеть после этого.
Если у вас есть элементарный опыт закаливания или вы систематически обливаетесь холодной водой — то у вас большое преимущество. Особенно, если вы выполняете закаливающие процедуры: хождение босиком по теплому и холодному, летом купание в водоемах без температурных ограничений воды. В таком случае ваш организм готов к купанию в ледяной воде.
Врачи не рекомендуют родителям брать с собой детей и позволять им окунаться в проруби. Особенно малышам, младше 7 лет. Приучать ребенка к холодной воде нужно постепенно, минимум за год.
ГУ МЧС рассказывает о правилах безопасности на Крещение:
- окунаться следует только под присмотром спасателей в официально открытых купелях;
- нельзя заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения;
- к проруби необходимо подходить в удобной, нескользкой и легкоснимаемой обуви;
- нельзя находиться в проруби более 1 минуты во избежание общего переохлаждения организма;
- нельзя пить воду из проруби;
- после купания следует растереть себя полотенцем и надеть сухую одежду.
- Перед погружением в ледяную воду не следует употреблять кофе и алкоголь, которые вызывают спазм сосудов. Не рекомендуется курить.
- Перед купанием нельзя быть голодным, либо сильно наедаться тяжелой пищей.
- Перед погружением в прорубь обязательно нужно сделать несколько физических упражнений для разогрева, чтобы обеспечить приток крови к самым кончикам пальцев.
- К проруби нужно подходить в удобной обуви, которая легко снимается. Это могут быть теплые меховые ботинки или шерстяные носки. Важно, чтобы подошва была нескользкой.
- После купания сразу же нужно хорошо растереть себя сухим махровым полотенцем до покраснения кожи, чтобы восстановить кровообращение, и надеть теплую одежду. Рекомендуется выпить чашку горячего чая.
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