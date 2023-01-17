Ныряй с умом. Какие правила безопасности нужно знать, чтобы окунуться на Крещение

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Как проверить , можно ли мне купаться?

Заведующая терапевтическим отделением барнаульской поликлиники № 3 Вера Карпова предлагает простой тест на то, готовы ли к купанию в проруби.

Если вы ходите по квартире в шерстяных носках и тапочках, избегаете сквозняков и не привыкли к резким перепадам температур — то вам запрещено купаться в проруби. Вы легко можете заболеть после этого.

Если у вас есть элементарный опыт закаливания или вы систематически обливаетесь холодной водой — то у вас большое преимущество. Особенно, если вы выполняете закаливающие процедуры: хождение босиком по теплому и холодному, летом купание в водоемах без температурных ограничений воды. В таком случае ваш организм готов к купанию в ледяной воде.