Нижегородец больше двух лет истязал соседей лошадиным ржанием, за что поплатился условным сроком

Напомним, жильцы дома на ул. Березовой, 122 начали жаловаться на своего соседа несколько лет назад. Они утверждали, что Юрий Кондратьев каждый день на полную громкость включает большую колонку. В начале из динамиков доносились песни рок-группы Rammstein. Позже они сменились конским ржанием.
Кондратьев объяснял свои действия острой необходимостью «заглушить» шум, доносящийся от его соседей сверху, где «вчетвером носятся по квартире, орут, либо громко слушают музыку».
В 2019 году на мужчину завели уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 117 УК РФ «Истязание». Его задержали за причинение «психических страданий другим жителям дома». Разбирательства велись на протяжении нескольких месяцев.
И лишь недавно суд вынес решение. Кондратьева приговорили к 3,5 годам условно.
Видео из зала суда записал и разместил на своей странице в Instagram lifenews_ru.
«Мы даже не знали, какого результата ожидать, поэтому не понимаем, как дальше с ним жить. Учитывая, что он сегодня ночью уже приходил и всем в домофоны звонил», — рассказала NN.RU соседка Кондратьева Наталья Басова.
По словам Басовой, никто мужчине не желал зла. Но сейчас соседи в замешательстве и не представляют, как теперь с ним существовать, ведь за полтора года все привыкли к тишине.