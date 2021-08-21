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Жизнь

«Низкая самооценка — следствие воспитания». Эксперт рассказала, почему студенты решаются на непоправимые действия

Студента, пропавшего год назад, нашли мертвым. Предположительно молодой человек свел счеты с жизнью, не справившись со стрессом из-за отчисления. О том, почему некоторые студенты иногда катастрофически остро реагируют на проблемы в университете, рассказал «Московскому Комсомольцу. Новосибирск» рассказал психотерапевт Татьяна Ефанова.

Грусть. Депрессия. Маска
Грусть. Депрессия. Маска
CC0

Собеседница рассказала, что поступление в университет — это один из важнейших этапов в жизни повзрослевших детей. С такой ответственностью многие встречаются впервые. Порой она вызывает резкие реакции — некоторые молодые люди психологически не справляются с проблемами и сводят счеты с жизнью.

Эксперт отмечает, что причина такой реакции может таиться в гипоксических изменениях во время беременности и родов, а также неправильном воспитании.

Студент.
Студент.
СС0

В частности, нехватка кислорода у ребенка может сформировать чувствительную нервную систему. Он будет остро реагировать как на непредвиденные ситуации, так и на неудачи.

Дефекты воспитания — еще один важный фактор. Они могут привести к серьезным проблемам с самооценкой.

«Некоторые воспитывают детей, которые не умеют проигрывать, переживать провалы. Не учат детей преодолевать трудности с достоинством. Важно иметь доверительные отношения с ребенком, учить проигрывать, спокойно воспринимать неудачи», — рассказал «МК» Ефанова.

Печаль.
Печаль.
pixabay.com.

Она уверена: для того, чтобы несданная сессия или отчисление не превратились в трагедию, молодым людям нужно уметь брать на себя ответственность за свое здоровье и поведение.

Самобичевание же является следствием низкой самооценки. Она закладывается еще в детстве.

«Низкая самооценка — следствие воспитания, а не генетика. Все дети рождаются с высокой самооценкой, им ее садят родители», — отметила эксперт.

В случае возникновения проблем, Татьяна Ефанова советует родителям обратиться к специалистам — психологу или психотерапевту, где молодых людей учат брать на себя ответственность, спокойно реагировать на неудачи и работали над своей самооценкой.

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