НЛМК внедрил цифровой сервис в помощь поставщикам компании

Группа НЛМК, международная металлургическая компания, начала опытную эксплуатацию «виртуального ассистента» — цифрового сервиса для оперативного взаимодействия с поставщиками и оптимизации стандартных операций службы снабжения.

«Виртуальный ассистент» на базе диалоговой системы QUBO интегрирован в корпоративный сайт в формате чат-бота. Сервис в онлайн-режиме отвечает поставщикам на вопросы по участию в закупочных процедурах, заполнению анкет, устранению технических проблем или работе в личном кабинете. Поставщики, которые прошли первичную регистрацию в системе управления закупками на базе SAP SRM, могут дополнительно получить у «виртуального ассистента» информацию по статусу платежей.

Анатолий Хебнев,

вице-президент по снабжению Группы НЛМК:

Реализованный в удобном интерфейсе новый сервис повысит оперативность взаимодействия с поставщиками, сделает процесс снабжения еще более эффективным, как для нас, так и для наших контрагентов. Это экономия ресурсов и очередной шаг в направлении цифровой трансформации бизнеса.

Информация о Группе НЛМК

Группа НЛМК — вертикально-интегрированная металлургическая компания, крупнейший в России и один из самых эффективных в мире производителей стальной продукции.

Металлопродукция Группы НЛМК используется в различных отраслях, от строительства и машиностроения до энергетического оборудования и оффшорных ветровых установок.

Производственные активы НЛМК расположены в России, Европе и США. Мощности по производству стали компании превышают 17 млн тонн в год.

НЛМК демонстрирует высокую конкурентоспособность по себестоимости среди мировых производителей, прибыльность компании — одна из наиболее высоких в отрасли. Выручка компании за 2019 год составила 10,6 млрд долларов, показатель EBITDA — 2,6 млрд долларов. Соотношение Net Debt/EBITDA составило 0,7х. Компания имеет кредитный рейтинг инвестиционного уровня от S&P, Moody’s, Fitch и RAEX (Эксперт РА).

Обыкновенные акции ПАО «НЛМК», free-float которых составляет 18,6%, торгуются на Московской Фондовой Бирже (тикер «NLMK»), глобальные депозитарные акции — на Лондонской фондовой бирже (тикер «NLMK:LI»). Акционерный капитал Компании разделен на 5 993 227 240 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 российский рубль.

Подробнее об акционерном капитале НЛМК можно узнать по ссылке.

Дополнительная информация о Группе НЛМК на сайте.

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