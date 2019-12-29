Но если есть в кармане пачка. Путин разрешил вернуть курилки в аэропорты

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, в котором предусмотрено оборудование курилок в зданиях аэропортов. Только для этого необходимо иметь «специально выделенное изолированное помещение с хорошей системой вентиляции».

Напомним, что до этого в течение шести лет действовал закон, когда «смолить» разрешалось только на улице, вне здания аэропорта, причем расстояние должно было составлять не менее 15 метров.

Теперь же, как сообщает ТАСС, курилки могут быть организованы в зонах для нахождения зарегистрированных на рейс пассажиров после проведения предполетного досмотра и в зонах, предназначенных для пассажиров, следующих транзитом.

Автором законопроекта стал депутат Госдумы, первый зампредседателя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский.

Свое предложение он аргументировал тем, что стихийные курилки сейчас все равно присутствуют в аэропортах. Например, в санитарных комнатах, в туалетах для инвалидов, в женских и мужских туалетах. Накурено даже в комнатах для матери и ребенка. Но поймать и оштрафовать загрязнителей чистого воздуха практически невозможно.