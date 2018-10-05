Нобелевскую премию мира получили борцы с сексуальным насилием

5 октября Нобелевскую премию мира 2018 года присудили хирургу Дени Муквеге из Демократической Республики Конго и правозащитнице из Ирака, бывшей наложнице террористов из группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) Наде Мурад, сообщает ТАСС .

Как отметили в Норвежском нобелевском комитете, премия присуждается «за их усилия по прекращению использования сексуального насилия в качестве оружия войны и вооруженных конфликтов. Они мужественно боролись с военными преступлениями и добивались справедливости для их жертв».

BREAKING NEWS:

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2018 to Denis Mukwege and Nadia Murad for their efforts to end the use of sexual violence as a weapon of war and armed conflict. #NobelPrize #NobelPeacePrize pic.twitter.com/LaICSbQXWM — The Nobel Prize (@NobelPrize) 5 октября 2018 г.

Надя Мурад

Надя Мурад «является свидетелем, которая рассказала о насилии в отношении нее и остальных жертв, она проявила необыкновенное мужество, поведав о своих страданиях и выступив от имени других», — отметил Нобелевский комитет. Надя — одна из 3 тыс. езидских девушек, которые подверглись насилию террористов из ИГ.

Берит Райсс-Андерсен,

председатель Нобелевского комитета:

Мы говорим, что женщины особо подвержены сексуальному насилию во время вооруженных конфликтов. И этой премией мы хотим подчеркнуть трудное положение женщин. Нашей целью было, с одной стороны, привлечь внимание к сексуальному насилию, с другой — подчеркнуть ответственность стран и что мы обвиняем и осуждаем преступников. Конечная цель, конечно же, в том, чтобы покончить с этим.

Надя Мурад родилась в 1993 году в иракской деревне Кочо. В августе 2014 года ее деревню захватили боевики ИГ. Они убили мать Нади, пятеро ее братьев, а девушку и ее сестер вывезли в город Мосул и обратили в сексуальное рабство. После того, как Надю несколько раз перепродали, она оказалась в городе Бахдида, откуда в ноябре 2014 года сбежала. Незнакомые ей люди помогли выехать в город Киркук в лагерь беженцев, в котором находился один из ее братьев. Позже Надя вместе с другими беженцами смогла добраться до Германии, где проживает в настоящее время.

В 2016 году ей присудили премию «За свободу мысли» имени Андрея Сахарова и премию имени Вацлава Гавела в области прав человека, учрежденные Европарламентом и Парламентской ассамблеей Совета Европы соответственно.

Дени Муквеге

Как отмечает комитет, «Дени Муквеге посвятил большую часть своей жизни помощи жертвам сексуального насилия в Конго. Он и его команда занимались лечением тысяч жертв, пострадавших от насилия».

На протяжении 10 лет 59-летний Муквеге входил в список номинантов на премию мира. Он известен большим вкладом в реабилитацию женщин — жертв сексуального насилия в ходе военных конфликтов и привлечение внимания мировой общественности к этой проблеме.

В 1996 году госпиталь в Лемере, в котором работал Дени Муквеге, разрушили повстанцы, они убили несколько десятков пациентов, сам доктор с трудом избежал расправы. Перебравшись в Букаву, он создал новую больницу в форме палаточного городка, но в 1998 году разрушили и ее. В это время к нему на прием начали поступать многочисленные жертвы групповых изнасилований и издевательств, совершенных боевиками всех воюющих сторон.

Муквеге старался привлечь внимание общественности к этой проблеме. В своих выступлениях он подчеркивал, что «женские тела стали настоящим полем боя, изнасилование используется как инструмент войны».

В 1998 году при поддержке международных организаций Муквеге основал в Букаву госпиталь Панзи. Только в 1998—2013 годах госпиталь принял около 40 тыс. пациенток. Сам Муквеге проводил до десяти операций в день. Эта практика сделала его крупнейшим современным специалистом в области лечения гинекологических травм.

За свою деятельность Дени Муквеге удостаивался многих международных наград, в том числе премии ООН в области прав человека (2008), премии Улофа Пальме (2009), премии им. Андрея Сахарова (2014).