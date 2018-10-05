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5 октября
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Нобелевскую премию мира получили борцы с сексуальным насилием

5 октября Нобелевскую премию мира 2018 года присудили хирургу Дени Муквеге из Демократической Республики Конго и правозащитнице из Ирака, бывшей наложнице террористов из группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) Наде Мурад, сообщает ТАСС.

Знаменитое "нобелевское" здание городского собрания Стокгольма
Знаменитое "нобелевское" здание городского собрания Стокгольма
Дмитрий Шевкунов

Как отметили в Норвежском нобелевском комитете, премия присуждается «за их усилия по прекращению использования сексуального насилия в качестве оружия войны и вооруженных конфликтов. Они мужественно боролись с военными преступлениями и добивались справедливости для их жертв».

Надя Мурад

Надя Мурад «является свидетелем, которая рассказала о насилии в отношении нее и остальных жертв, она проявила необыкновенное мужество, поведав о своих страданиях и выступив от имени других», — отметил Нобелевский комитет. Надя — одна из 3 тыс. езидских девушек, которые подверглись насилию террористов из ИГ.

Берит Райсс-Андерсен,
председатель Нобелевского комитета:

Мы говорим, что женщины особо подвержены сексуальному насилию во время вооруженных конфликтов. И этой премией мы хотим подчеркнуть трудное положение женщин. Нашей целью было, с одной стороны, привлечь внимание к сексуальному насилию, с другой — подчеркнуть ответственность стран и что мы обвиняем и осуждаем преступников. Конечная цель, конечно же, в том, чтобы покончить с этим.

Надя Мурад родилась в 1993 году в иракской деревне Кочо. В августе 2014 года ее деревню захватили боевики ИГ. Они убили мать Нади, пятеро ее братьев, а девушку и ее сестер вывезли в город Мосул и обратили в сексуальное рабство. После того, как Надю несколько раз перепродали, она оказалась в городе Бахдида, откуда в ноябре 2014 года сбежала. Незнакомые ей люди помогли выехать в город Киркук в лагерь беженцев, в котором находился один из ее братьев. Позже Надя вместе с другими беженцами смогла добраться до Германии, где проживает в настоящее время.

В 2016 году ей присудили премию «За свободу мысли» имени Андрея Сахарова и премию имени Вацлава Гавела в области прав человека, учрежденные Европарламентом и Парламентской ассамблеей Совета Европы соответственно.

Дени Муквеге

Как отмечает комитет, «Дени Муквеге посвятил большую часть своей жизни помощи жертвам сексуального насилия в Конго. Он и его команда занимались лечением тысяч жертв, пострадавших от насилия».

На протяжении 10 лет 59-летний Муквеге входил в список номинантов на премию мира. Он известен большим вкладом в реабилитацию женщин — жертв сексуального насилия в ходе военных конфликтов и привлечение внимания мировой общественности к этой проблеме.

В 1996 году госпиталь в Лемере, в котором работал Дени Муквеге, разрушили повстанцы, они убили несколько десятков пациентов, сам доктор с трудом избежал расправы. Перебравшись в Букаву, он создал новую больницу в форме палаточного городка, но в 1998 году разрушили и ее. В это время к нему на прием начали поступать многочисленные жертвы групповых изнасилований и издевательств, совершенных боевиками всех воюющих сторон.

Муквеге старался привлечь внимание общественности к этой проблеме. В своих выступлениях он подчеркивал, что «женские тела стали настоящим полем боя, изнасилование используется как инструмент войны».

В 1998 году при поддержке международных организаций Муквеге основал в Букаву госпиталь Панзи. Только в 1998—2013 годах госпиталь принял около 40 тыс. пациенток. Сам Муквеге проводил до десяти операций в день. Эта практика сделала его крупнейшим современным специалистом в области лечения гинекологических травм.

За свою деятельность Дени Муквеге удостаивался многих международных наград, в том числе премии ООН в области прав человека (2008), премии Улофа Пальме (2009), премии им. Андрея Сахарова (2014).

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