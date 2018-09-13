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Шнобелевская премия: топ-7 «мистических» исследований об НЛО, Горбачеве-антихристе и аутсорсинг молитв

Шнобелевская премия (Игнобелевская, анти-Нобелевская) — это пародия на престижную Нобелевскую премию. С 1991 года ироничную награду вручают в сентябре за достижения, «которые сначала вызывают смех, а потом — раздумье». Altapress.ru составил подборку из 7 «мистических» или «загадочных» или просто крайне странных исследований.

Девушка. Цифры. Код
Девушка. Цифры. Код
СС0

Шнобелевская премия 1991 года по химии. Вода помнит прошлое?

Обладателем премии стал парижский биолог Жак Бенвенист. В журнале «Природа» он опубликовал исследование с очень сложным названием, где высокопрофессиональным языком доказал, что вода обладает памятью.

Суть опыта: в стакан воды ученый добавлял химический препарат и разбавлял его, пока в стакане не оставалась только вода. Биолог утверждал, что вода запоминает, что в стакане были молекулы другого вещества.

Многие ученые поспешили проверить и безуспешно пытались повторить открытие, сообщает сайт «АнтиНобель».

Капля. Диск.
Капля. Диск.
Открытые источники в Интернете

Шнобелевская премия—1993 по психологии. Пришельцы похищают людей для производства детей?

Доктор Джон Мак, профессор психиатрии, и профессор истории Дэвид Джейкобс получили эту премию за опубликованную книгу «Тайная жизнь: документальные отчеты очевидцев о похищениях, совершенных НЛО».

Они побеседовали примерно с 300 людьми, которые рассказывали, что их похищают инопланетяне. Ученые пришли к выводу, что пришельцы берут у мужчин сперму, а женщин заставляют вынашивать плод и забирают его.

Как это началось, неизвестно. Чем это закончится, неизвестно. Но мы должны принять феномен похищения как очевидность и начать, наконец, думать над тем, что с ним делать.

Лауреаты премии не смогли или не пожелали присутствовать на церемонии награждения.

Расчеты.
Расчеты.
открытые источники в интернете

Шнобелевка—1993 по математике. Насколько вероятно, что Горбачев — Антихрист?

Инженер Роберт Фейд опубликовал книгу «Горбачев: явился ли Антихрист?» Он вычислил, что последний Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев является Антихристом с шансом 1 к 710 609 175 188 282 000.

Лауреат не смог или не захотел присутствовать на церемонии вручения премии.

Астрономия. Планета. Космос
Астрономия. Планета. Космос
СС0

Шнобелевская премия —1997 по астрономии. На Марсе и Луне есть строения?

В 1987 году Ричард Хогланд опубликовал книгу «Памятники на Марсе: город на краю вечности». Он заявил, что на Марсе существует целый город. К такому выводу мужчина пришел, проанализировав фотографии поверхности планеты, на одной из которых видно нечто похожее на лицо.

Кроме того, Ричард Хогланд изучил снимки Луны и считает, что на обратной стороне находятся потрясающие объекты: «стекловидная башня-куб высотой около семи миль и стекловидная раковина высотой полторы мили».

Шнобелевской премии мужчину удостоили за способность увидеть то, чего не видят другие,

Двоичный код.
Двоичный код.
СС0.

Шнобелевка в 1997 году по литературе: у Библии есть код?

Трое израильских математиков Дорон Витцум, Элияху Рипс и Ев Розенберг в 1994 году объявили, что в Библии зашифровано тайное послание. Затем в 1997 году Майкл Дроснин опубликовал книгу «Код Библии», которая стала хитом. Автор утверждал, что по Библии можно предсказывать будущее.

Трое математиков раскритиковали Майкла Дроснина за отсутствие научной методологии и опровергли его выводы.

Шнобелевскую премию всем четырем исследователям вручили за преданность делу поиска скрытых посланий, но лауреаты не смогли или не захотели присутствовать на церемонии.

Космос. Черная дыра.
Космос. Черная дыра.
Открытые источники в интернете.

Шнобелевская премия в 2001 году по астрофизике: параметры черных дыр подходят для ада?

Телеевангелист (проповедник с экрана телевизора) Джек Ван Имп заявил, что изучил все доступные научные свидетельства о черных дырах, и пришел к выводу: черные дыры отвечают всем «техническим требованиям», чтобы быть местом расположения ада.

За несколько лет до этого супруга проповедника Рекселла раскрыла местоположение рая: по ее мнению, он расположен в громадном пустом пространстве в туманности Ориона.

Лауреаты не смогли или не пожелали присутствовать на Шнобелевской церемонии награждения.

Пасха. Ангел. Католическая церковь
Пасха. Ангел. Католическая церковь
ССО

Шнобелевка—2004 по экономике: аутсорсинг молитв, серьезно?

Наконец, Шнобелевской премии удостоили Ватикан. Это произошло после публикации в The New York Times статьи «Католический аутсорсинг молитв индийского духовенства». Журналисты рассказали, что американские, канадские и европейские католические церкви отправляют запросы на услуги (поминание умерших родственников, благодарственные молитвы, о выздоровлении родственников и другом) священникам в Индии.

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