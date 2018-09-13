Шнобелевская премия: топ-7 «мистических» исследований об НЛО, Горбачеве-антихристе и аутсорсинг молитв

Шнобелевская премия (Игнобелевская, анти-Нобелевская) — это пародия на престижную Нобелевскую премию. С 1991 года ироничную награду вручают в сентябре за достижения, «которые сначала вызывают смех, а потом — раздумье». Altapress.ru составил подборку из 7 «мистических» или «загадочных» или просто крайне странных исследований.

Шнобелевская премия 1991 года по химии. Вода помнит прошлое?

Обладателем премии стал парижский биолог Жак Бенвенист. В журнале «Природа» он опубликовал исследование с очень сложным названием, где высокопрофессиональным языком доказал, что вода обладает памятью.

Суть опыта: в стакан воды ученый добавлял химический препарат и разбавлял его, пока в стакане не оставалась только вода. Биолог утверждал, что вода запоминает, что в стакане были молекулы другого вещества.

Многие ученые поспешили проверить и безуспешно пытались повторить открытие, сообщает сайт «АнтиНобель».

Капля. Диск. Открытые источники в Интернете

Шнобелевская премия—1993 по психологии. Пришельцы похищают людей для производства детей?

Доктор Джон Мак, профессор психиатрии, и профессор истории Дэвид Джейкобс получили эту премию за опубликованную книгу «Тайная жизнь: документальные отчеты очевидцев о похищениях, совершенных НЛО».

Они побеседовали примерно с 300 людьми, которые рассказывали, что их похищают инопланетяне. Ученые пришли к выводу, что пришельцы берут у мужчин сперму, а женщин заставляют вынашивать плод и забирают его.

Как это началось, неизвестно. Чем это закончится, неизвестно. Но мы должны принять феномен похищения как очевидность и начать, наконец, думать над тем, что с ним делать.

Лауреаты премии не смогли или не пожелали присутствовать на церемонии награждения.

Расчеты. открытые источники в интернете

Шнобелевка—1993 по математике. Насколько вероятно , что Горбачев — Антихрист?

Инженер Роберт Фейд опубликовал книгу «Горбачев: явился ли Антихрист?» Он вычислил, что последний Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев является Антихристом с шансом 1 к 710 609 175 188 282 000.

Лауреат не смог или не захотел присутствовать на церемонии вручения премии.

Астрономия. Планета. Космос СС0

Шнобелевская премия —1997 по астрономии. На Марсе и Луне есть строения?

В 1987 году Ричард Хогланд опубликовал книгу «Памятники на Марсе: город на краю вечности». Он заявил, что на Марсе существует целый город. К такому выводу мужчина пришел, проанализировав фотографии поверхности планеты, на одной из которых видно нечто похожее на лицо.

Кроме того, Ричард Хогланд изучил снимки Луны и считает, что на обратной стороне находятся потрясающие объекты: «стекловидная башня-куб высотой около семи миль и стекловидная раковина высотой полторы мили».

Шнобелевской премии мужчину удостоили за способность увидеть то, чего не видят другие,

Двоичный код. СС0.

Шнобелевка в 1997 году по литературе: у Библии есть код?

Трое израильских математиков Дорон Витцум, Элияху Рипс и Ев Розенберг в 1994 году объявили, что в Библии зашифровано тайное послание. Затем в 1997 году Майкл Дроснин опубликовал книгу «Код Библии», которая стала хитом. Автор утверждал, что по Библии можно предсказывать будущее.

Трое математиков раскритиковали Майкла Дроснина за отсутствие научной методологии и опровергли его выводы.

Шнобелевскую премию всем четырем исследователям вручили за преданность делу поиска скрытых посланий, но лауреаты не смогли или не захотели присутствовать на церемонии.

Космос. Черная дыра. Открытые источники в интернете.

Шнобелевская премия в 2001 году по астрофизике: параметры черных дыр подходят для ада?

Телеевангелист (проповедник с экрана телевизора) Джек Ван Имп заявил, что изучил все доступные научные свидетельства о черных дырах, и пришел к выводу: черные дыры отвечают всем «техническим требованиям», чтобы быть местом расположения ада.



За несколько лет до этого супруга проповедника Рекселла раскрыла местоположение рая: по ее мнению, он расположен в громадном пустом пространстве в туманности Ориона.

Лауреаты не смогли или не пожелали присутствовать на Шнобелевской церемонии награждения.

Пасха. Ангел. Католическая церковь ССО

Шнобелевка—2004 по экономике: аутсорсинг молитв , серьезно?

Наконец, Шнобелевской премии удостоили Ватикан. Это произошло после публикации в The New York Times статьи «Католический аутсорсинг молитв индийского духовенства». Журналисты рассказали, что американские, канадские и европейские католические церкви отправляют запросы на услуги (поминание умерших родственников, благодарственные молитвы, о выздоровлении родственников и другом) священникам в Индии.