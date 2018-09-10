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Мистика перевала Дятлова: российский исследователь рассказал, кто похоронен в могиле погибшего туриста

Тагильский исследователь Валентин Дегтерев доказал, что в могиле на Ивановском кладбище Екатеринбурга похоронен именно Семен Золотарев. Ранее родственники туриста сообщали о нестыковках в экспертизе ДНК и других нюансах.

Перевал Дятлова. Фото спасателя Вадима Брусницына от 26 или 28 февраля 1959 г.
Перевал Дятлова. Фото спасателя Вадима Брусницына от 26 или 28 февраля 1959 г.
Soviet investigators, СС0, commons.wikimedia.org

Исследователь сделал выводы на основе анализа фотографий и почерка Семена Золотарева.

Недавно появилась информация о том, что в могиле Семена Золотарева на самом деле похоронен другой человек. Якобы сам Семен погиб на фронте, а по его документам жил его брат Николай, пишет ura.ru. Эксгумация останков Золотарева провели 22 апреля. Результаты экспертизы ДНК не дали однозначного ответа, родство подтвердилось на 90%.

«Для анализа фотографий я использовал снимки военной и послевоенной поры. В период с 1942−43 до 1946 года. И пара снимков более позднего периода. Метод фотоналожения снимков дал 100% сходство фотографий. То есть солдат Семен Золотарев на снимке 1943 года и на снимке 1946 года после демобилизации один и тот же. Только немного повзрослевший. Все физические критерии совпали. Это один человек. Следовательно, легенда о том, что с войны вернулся не Семен, а его брат Николай, ошибочная на 100%", — рассказал Валентин Дегтерев.

Исследователь обратил внимание на зубные протезы — на фото, сделанных в походе 1959 года, никаких золотых фикс у Золотарева не видно. Хотя на вскрытии трупа Семена эксперт описал такие протезы. Их же нашли при эксгумации останков.

Дегтерев сравнил почерк Золотарева в разных документах за разный период. Подписи оказались идентичны, с незначительными естественными изменениями.

Ранее исследователь высказывался о том, что эксгумация могилы Семена Золотарева, проведенная на Ивановском кладбище Екатеринбурга, не даст никаких результатов.

Могила Золотарева была раскопана, и в ней похоронены останки совершенно другого человека, утверждал исследователь. Документально зафиксировано, что Семена Золотарева хоронили в запаянном цинковом гробу, которого в разрытой могиле не было. И создалось впечатление, что того, кто лежал в могиле туриста, вообще хоронили без гроба — просто завернутого в ткань или плащ-палатку.

Тайна перевала

Группа туристов под руководством студента Уральского политехнического института (УПИ, ныне УрФУ) Игоря Дятлова 2 февраля 1959 года пропала в горах Северного Урала.

Через несколько дней поисковой операции на склоне горы Холатчахль были найдены разрезанная палатка и пять тел туристов, а еще четверых нашли лишь через два месяца под снегом.

У погибших было множество необъяснимых травм, на одежде обнаружили радиацию. Материалы уголовного дела долгие годы были засекречены. Причина случившегося до сих пор неизвестна.

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