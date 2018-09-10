Мистика перевала Дятлова: российский исследователь рассказал, кто похоронен в могиле погибшего туриста

Тагильский исследователь Валентин Дегтерев доказал, что в могиле на Ивановском кладбище Екатеринбурга похоронен именно Семен Золотарев. Ранее родственники туриста сообщали о нестыковках в экспертизе ДНК и других нюансах.

Исследователь сделал выводы на основе анализа фотографий и почерка Семена Золотарева.

Недавно появилась информация о том, что в могиле Семена Золотарева на самом деле похоронен другой человек. Якобы сам Семен погиб на фронте, а по его документам жил его брат Николай, пишет ura.ru. Эксгумация останков Золотарева провели 22 апреля. Результаты экспертизы ДНК не дали однозначного ответа, родство подтвердилось на 90%.

«Для анализа фотографий я использовал снимки военной и послевоенной поры. В период с 1942−43 до 1946 года. И пара снимков более позднего периода. Метод фотоналожения снимков дал 100% сходство фотографий. То есть солдат Семен Золотарев на снимке 1943 года и на снимке 1946 года после демобилизации один и тот же. Только немного повзрослевший. Все физические критерии совпали. Это один человек. Следовательно, легенда о том, что с войны вернулся не Семен, а его брат Николай, ошибочная на 100%", — рассказал Валентин Дегтерев.

Исследователь обратил внимание на зубные протезы — на фото, сделанных в походе 1959 года, никаких золотых фикс у Золотарева не видно. Хотя на вскрытии трупа Семена эксперт описал такие протезы. Их же нашли при эксгумации останков.

Дегтерев сравнил почерк Золотарева в разных документах за разный период. Подписи оказались идентичны, с незначительными естественными изменениями.

Ранее исследователь высказывался о том, что эксгумация могилы Семена Золотарева, проведенная на Ивановском кладбище Екатеринбурга, не даст никаких результатов.

Могила Золотарева была раскопана, и в ней похоронены останки совершенно другого человека, утверждал исследователь. Документально зафиксировано, что Семена Золотарева хоронили в запаянном цинковом гробу, которого в разрытой могиле не было. И создалось впечатление, что того, кто лежал в могиле туриста, вообще хоронили без гроба — просто завернутого в ткань или плащ-палатку.

Тайна перевала

Группа туристов под руководством студента Уральского политехнического института (УПИ, ныне УрФУ) Игоря Дятлова 2 февраля 1959 года пропала в горах Северного Урала.

Через несколько дней поисковой операции на склоне горы Холатчахль были найдены разрезанная палатка и пять тел туристов, а еще четверых нашли лишь через два месяца под снегом.

У погибших было множество необъяснимых травм, на одежде обнаружили радиацию. Материалы уголовного дела долгие годы были засекречены. Причина случившегося до сих пор неизвестна.